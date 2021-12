Contra o Grêmio, zagueiro Micael pode fazer sua estreia pelo Galo

O Atlético viajou a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio pela última rodada do Brasileiro apenas com 20 jogadores na delegação, entre reforços vindos da base. Entre os nomes relacionados, está o do zagueiro Micael, já integrado ao profissional do clube, mas que ainda não fez sua estreia pela equipe principal e deve ser utilizado por Cuca nesta quinta-feira (9).

Já com foco na final da Copa do Brasil, o treinador deixou a equipe titular em Belo Horizonte. Os jogadores treinam na Cidade do Galo nesta quinta em preparação para a partida. Com Réver no departamento médico e Nathan Silva sem poder jogar a Copa, a dupla de zaga do primeiro jogo da decisão deve ser formada por Junior Alonso e Igor Rabello.

Dessa forma, os únicos zagueiros que viajaram a Porto Alegre foram Nathan Silva, titular da equipe, mas impossibilitado de entrar em campo pela Copa do Brasil, porque já disputou a competição pelo Atlético-GO, Micael e Rômulo, das categorias de base alvinegra, de 17 anos.

Desde o início da temporada, Micael faz parte do elenco profissional do Galo, é relacionado para alguns jogos, mas nunca teve a oportunidade de estrear pelo time principal. A chance do jovem de 21 anos, no Atlético desde 2019, deve ser nesta quinta-feira (9), contra o Grêmio, que precisa de uma vitória para sonhar com a permanência na Série A.

Além de Micael, outros jogadores relacionados para o confronto ainda não fizeram sua estreia pela equipe profissional. O goleiro Jean, que é o quarto arqueiro do time de Cuca e o zagueiro Rômulo, da base do Galo. O meia Rubens e o atacante Felipe Felício também não fazem parte do time principal, mas já entraram em campo no Campeonato Mineiro 2021.

