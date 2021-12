Cruzeiro anuncia contratação do atacante Edu para a temporada 2022

O Cruzeiro anunciou, na manhã desta quinta-feira (9), a contratação do atacante Edu, ex-jogador do Brusque FC. O atleta de 22 anos foi confirmado pelas redes sociais do clube de Belo Horizonte.

“Agora é oficial, Nação Azul! O atacante Edu é nosso novo reforço para a temporada 2022! Bem-vindo, artilheiro!”, escreveu o clube em seu perfil no Twitter.

Agora é oficial, Nação Azul! 🦊💙 O atacante Edu é nosso novo reforço para a temporada 2022! Bem-vindo, artilheiro!#FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/FI3i6IAbuQ — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 9, 2021

O atacante Edu já havia celebrado a sua transferência para o Cruzeiro na noite dessa quarta-feira (8) por meio de uma publicação em rede social. O atacante utilizou o seu perfil no Twitter para comemorar.

“Deus abençoou, maior de Minas!”, escreveu o jogador de 28 anos, que fez 17 gols na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro.

Deus abençoou, maior de Minas! 🙏🏽⚽️💙🦊 — EduJúnior9 (@Junior9Edu) December 9, 2021

Fonte: O Tempo