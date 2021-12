Cruzeiro anuncia Pedro Castro, ex-Botafogo, para 2022

O Cruzeiro anunciou mais um reforço para a próxima temporada. O volante Pedro Castro, ex-jogador do Botafogo, foi confirmado como reforço do time para 2022. A diretoria utilizou o perfil no Twitter para confirmar a sua chegada.

“Pedro Castro, campeão e destaque da última Série B, chega para reforçar nosso meio-campo em 2022. Seja bem-vindo ao #MaiorDeMinas!”, escreveu o clube.

O meio-campista de 28 anos pertence ao Tombense e estava emprestado ao Botafogo na temporada passada. Ele fez 38 jogos no ano, com cinco gols marcados e três assistências.

A expectativa é que a diretoria confirme outros nomes no decorrer do dia. Há a possibilidade de três jogadores aparecerem na lista de reforços. O atacante Edu já foi confirmado anteriormente.

Fonte: O Tempo