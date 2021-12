Cruzeiro confirma a contratação do experiente Pará visando 2022

O Cruzeiro anunciou o último do pacotão de cinco reforços para 2022. O lateral direito Pará chegará ao clube para a disputa da próxima temporada. Ele teve a sua saída do Santos confirmada na última quarta-feira (8) e desembarca em Belo Horizonte no próximo ano.

“O lateral Pará está #FechadoComOCruzeiro e vai reforçar nosso elenco para a temporada 2022. Seja bem-vindo ao Cruzeiro Esporte Clube!”, escreveu o clube em seu perfil no Twitter.

O lateral Pará está #FechadoComOCruzeiro e vai reforçar nosso elenco para a temporada 2022. Seja bem-vindo ao Cruzeiro Esporte Clube! 🦊💙 pic.twitter.com/zBlZmxo9nI — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 9, 2021

O atleta de 35 anos foi uma solicitação de Vanderlei Luxemburgo à diretoria cruzeirense. O atleta já havia defendido o Santos em três oportunidades.

Além do lateral direito, a Raposa já anunciou as contratações dos volantes Pedro Castro e Filipe Machado, do meia Fernando Neto e do centroavante Edu.

Fonte: O Tempo