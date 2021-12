Cuca define Galo para enfrentar o Grêmio; veja escalação

O Atlético está definido para enfrentar o Grêmio nesta quinta-feira (9), às 21h30, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca optou por deixar os titulares em Belo Horizonte, em preparação para a final da Copa do Brasil. Com isso, o jovem zagueiro Micael faz sua estreia no profissional.

Fonte: O Tempo