Cuca mostra que é um atleticano de verdade

Cuca, mais uma vez, mostrou que é um atleticano de verdade. O técnico, que levou nada menos que a Libertadores de 2013 e o Brasileirão deste ano, concedeu uma entrevista emocionante na Cidade do Galo. O paranaense não só constatou que o Atlético é o time pelo qual ele mais passou tempo em toda a vida de treinador, como disse, em claro português, que o Atlético é o time da vida dele. Entre outras coisas, falou que se reconhece na Massa, que o faz lembrar de sua origem, do “povão”. Pois é, torcedor atleticano, é difícil falar de quem foi o maior treinador da história do Atlético, porque carreiras não são feitas apenas de títulos, mas de trajetórias. Há muitos memoráveis treinadores que ajudaram a criar esse clube chamado Clube Atlético Mineiro. Mas, com certeza, Cuca está no seleto grupo dos maiores técnicos da história do Galo – isso se não for o maior. Ganhar uma Libertadores pela primeira vez na história e depois voltar ao clube e arrematar o bicampeonato do Brasileirão após 50 anos não é para qualquer um. Eu diria até que esses feitos são só para um. Obrigado, Cuca. Um abraço!

Fonte: O Tempo