Explosão no departamento de química da UFMG mobiliza os bombeiros

Uma explosão no departamento de química da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na Pampulha, mobiliza o Corpo de Bombeiros, na tarde desta quinta-feira (9). De acordo com a corporação há muita fumaça no local.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local para o atendimento a ocorrência. Apesar do susto, não há vítimas.

“De acordo com os militares, a situação está controlada e as chamas já foram debeladas, estão realizando o rescaldo neste momento. Suspeita-se que tenha ocorrido uma explosão após vazamento de gás”, informoram os bombeiros.

Ainda segundo a coorporação os alunos do departamento de química estariam no laboratório realizando experimentos quando ocorreu a explosão. Ninguém se feriu. Os bombeiros estão utilizando o detector de gases para tentar identificar se ainda há vazamentos.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da instituição, mas ainda não obteve retorno. Tão logo novas informações cheguem, esta matéria será atualizada.

Esta matéria está em atualização

Fonte: O Tempo