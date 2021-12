Galo e Athletico-PR serão julgados por briga de torcida na Arena da Baixada

A briga entre torcedores do Atlético e Athletico-PR, nas arquibancadas da Arena da Baixada, no dia 16 de novembro, em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão, pode gerar uma punição aos clubes. O julgamento no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) é nesta sexta-feira (10), às 11h, no dia seguinte ao fim da competição.

Galo e Furacão serão julgados com base no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A pena pode ir de R$ 100 a R$ 100 mil de multa, e pode resultar até na perda de mando de campo. A briga entre os torcedores aconteceu no início do segundo tempo e o jogo chegou a ser paralisado por dois minutos.

As duas equipes se encontram novamente ainda nesta temporada mais duas vezes, na final da Copa do Brasil, mas a punição, caso confirmada, não pode ser aplicada nos jogos da competição, já que o regulamento de competições da CBF prevê que a pena seja cumprida dentro da competição que a ação aconteceu.

Confira o que diz o artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva

“Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir:

I desordens em sua praça de desporto

§ 1º Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de campo de uma a dez partidas, provas ou equivalentes, quando participante da competição oficial. (NR).

§ 2º Caso a desordem, invasão ou lançamento de objeto seja feito pela torcida da entidade adversária, tanto a entidade mandante como a entidade adversária serão puníveis, mas somente quando comprovado que também contribuíram para o fato. (NR)”.

Fonte: O Tempo