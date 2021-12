Galo é derrotado pelo Grêmio, que não consegue escapar do rebaixamento

Em um duelo que pouco valia para o Atlético, o time comandado por Cuca foi derrotado pelo Grêmio, que fez a parte dele, mas não conseguiu evitar o terceiro rebaixamento do clube à Série B na história. Pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor superou o Galo em 4 a 3 na noite desta quinta-feira (9), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Com os reservas em campo, já pensando na final da Copa do Brasil e com o título do Brasileirão garantido, o Galo enfrentou dificuldades no Sul e foi atropelado pelo time de Vagner Mancini, que precisava da vitória a todo custo e fez sua melhor partida na competição.

O Galo começou o jogo com mais posse de bola e os jogadores considerados reservas de Cuca querendo mostrar serviço, mas a necessidade de uma vitória para tentar escapar do rebaixamento fez o Grêmio não perder a primeira oportunidade que teve no jogo. Aos cinco minutos, Diego Souza ex-Galo e artilheiro do Tricolor na temporada, deixou o dele de cabeça.

Apesar da vontade de aparecer para Cuca, os reservas do Galo não fizeram bom trabalho no início do primeiro tempo e foram praticamente massacrados pelo tricolor em 15 minutos. Depois de Diego aos cinco, Capaz balançou as redes aos 10 e Rafael só acompanhou a bola morrer no fundo do gol. Aos 19, Diego Souza deixou mais um, de falta.

Os puxões de orelha de Cuca na beirada do gramado surtiram efeito – ou o gol marcado pelo Bahia, em cima do Fortaleza, que dificultava ainda mais a vida do Grêmio contra o rebaixamento. Aos 25 minutos, Dodô fez um golaço de fora da área e diminuiu para o Atlético. Eduardo Vargas, que já atuou pelo Tricolor, também deixou o dele. Aos 32, Calebe deu um belo passe para o chileno finalizar na agilidade do contra-ataque.

No segundo tempo, o Atlético também teve mais posse de bola em relação ao Grêmio, mas não conseguiu segurar o ataque tricolor, que entrou em ação outra vez com Douglas Costa, em uma grande jogada, que pegou a defesa alvinegra desprevenida. Aos 13 minutos do segundo tempo, o jogador, muito contestado durante a semana por uma polêmica que envolvia o casamento dele, comemorou e acenou para torcida após o gol.

Especulado no Coritiba para a próxima temporada, Hyoran, que entrou no segundo tempo, também diminuiu para o Galo. O jogador alvinegro também fez um golaço, de falta, aos 46 minutos do segundo tempo.

Grêmio x Atlético

Motivo: 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

Data: 9 de dezembro, quinta-feira

Árbitro: Raphael Claus (FIFA) SP

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA) GO e Daniel Luis Marques SP

VAR: Wagner Reway (FIFA) PB

Cartões amarelos: Douglas Costa, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Grêmio)

Gols: Diego Souza (5min e 19min 1ºT), Campaz (10min 1ºT) Douglas Costa (13min 2ºT); Dodô (25min 1ºT), Eduardo Vargas (32min1ºT) e Hyoran (46min 2ºT)

Fonte: O Tempo