Golpe que tirou R$580 mil de Santa Casa foi por telefone e site clonado de banco

A Santa Casa de Sacramento, que perdeu R$ 580 mil transferidos via Pix após um golpe, divulgou mais detalhes sobre o ocorrido na noite desta quinta-feira (9). O crime foi descoberto e registrado na Polícia Militar (PM) na última segunda-feira (6).

Por meio de uma nota, a unidade de saúde informou que o fato se deu através de “contato telefônico e captura virtual de dados, possivelmente por meio de uma clonagem do próprio site da Caixa Ecônomica Federal”. De posse dos dados bancários da Santa Casa, o suspeito gerou várias transferências bancárias, que totalizaram R$ 580.387,10.

“Importante esclarecer à população que todas as providências administrativas e judiciais estão sendo adotadas, inclusive com a instauração de inquérito junto à Polícia Civil local, a qual, inclusive, contará com a colaboração da Delegacia Especializa da em Crimes Cibernéticos, sediada em Belo Horizonte, além de levar os fatos ao conhecimento da Polícia Federal”, detalhou o hospital.

Por fim, a Santa Casa pede a compreensão dos moradores de Sacramento e afirma que todas as medidas serão informadas à população.

O crime

Na última segunda-feira, após a descoberta do crime, um administrador da Santa Casa de Sacramento foi até a companhia da PM para registrar a ocorrência de estelionado.

Ele relatou que foram identificadas nas contas da Santa Casa diversas transferências bancárias, via TED e Pix, que não eram reconhecidas pela administração.

As transferências tinham valores entre R$ 49 mil e R$ 66 mil e totalizaram dez transações. Para se ter ideia, foram quatro movimentações via Pix somente no valor de R$ 49 mil.

Ainda conforme o administrador que denunciou o crime, os valores são provenientes de repasses públicos.

