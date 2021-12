Grêmio bate o Galo por 4 a 3, mas não se livra do rebaixamento à Série B

O Grêmio teve 37 rodadas para fazer o dever de casa na Série A do Campeonato Brasileiro, mas deixou para definir seu destino na última e dramática partida da competição. Já era tarde. Nesta quinta-feira (9), no encerramento do Brasileirão, o Tricolor recebeu o Atlético em Porto Alegre, venceu por 4 a 3, porém, não conseguiu se safar do rebaixamento. O terceiro de sua história, após ter caído em 1991 e 2004.

Embora tenha feito sua parte, o time gaúcho dependia de uma combinação de resultados. Para seguir na elite, precisava de um revés do Bahia contra o Fortaleza e derrota do Juventude diante do Corinthians. No Castelão, os cearenses ajudaram o Grêmio, vencendo por 2 a 1, e rebaixaram o time de Salvador. No entanto, em Caxias do Sul, o Juventude bateu o Corinthians com um gol de pênalti, aos 37 minutos do segundo tempo, livrou-se da degola e ainda empurrou o rival estadual para a Série B em 2022. Sport e Chapecoense já estavam rebaixados..

O Z-4 do Brasileirão ficou definido da seguinte forma: Grêmio (17º, 43 pontos), Bahia (18º, 43 pontos), Sport (19º, 38 pontos) e Chapecoense (20º, 15 pontos). As quatro equipes se juntam aos tradicionais Cruzeiro, Vasco e Guarani.

Briga na parte de cima

Na parte de cima, o Atlético já havia garantido o título nacional. A principal novidade no G-4 foi o Fortaleza, que termina a Série A com 58 pontos, em quarto lugar, e vai direto para a fase de grupos da Copa Libertadores, a exemplo de Corinthians, quinto colocado (57) e Bragantino, sexto (56). Na sequência, vêm Fluminense, sétimo (54) e América, oitavo (53), que vão jogar a pré-Libertadores.

Atlético-GO, Santos, Ceará, Internacional, São Paulo e Cuiabá estão classificados para a Copa Sul-Americana.

Fonte: O Tempo