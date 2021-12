Grêmio x Galo: acompanhe todos os lances da partida em tempo real

Em jogo decisivo para o Grêmio, a equipe comandada por Vagner Mancini recebe o Atlético, nesta quinta-feira (9), às 21h30, pela última rodada do Brasileirão. Já com o título confirmado, o Galo foi a Porto Alegre com reservas e o Tricolor precisa de uma vitória para tentar escapar do rebaixamento à Série B.

Você confere todos os lances da partida na rádio Super 91,7 FM com a apresentação de Dimara Oliveira, narração de Pedro Abílio, comentários de Lélio Gustavo e reportagens de Roberto Abras.

Fonte: O Tempo