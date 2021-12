Grêmio x Galo: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

Grêmio e Atlético se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Galo vai a campo com time reservas, já de olho na final da Copa do Brasil após conquistar o título do Brasileirão, o Tricolor precisa de uma vitória para tentar escapar do rebaixamento à Série B.

Grêmio x Atlético

Motivo: 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

Data: 9 de dezembro, quinta-feira

Horário: 21h30

Árbitro: Raphael Claus (FIFA) SP

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA) GO e Daniel Luis Marques SP

VAR: Wagner Reway (FIFA) PB

Grêmio:Gabriel Grando; Rafinha, Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Sarará) e Lucas Silva; Douglas Costa, Campaz e Ferreira; Diego Souza. Técnico: Vagner Mancini.

Atlético: Rafael; Guga, Nathan Silva, Micael e Dodô; Tchê Tchê, Alan Franco, Dylan Borrero (Hyoran); Eduardo Sasha, Savarino e Eduardo Vargas. Técnico Cuca.

