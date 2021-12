Homem que expulsou ex-mulher e filhos de casa é preso em Coronel Fabriciano

Por descumprir medida protetiva, expedida pela Justiça de Coronel Fabriciano, na região do Rio Doce, um homem de 44 anos acabou preso na última terça-feira (8), pela Polícia Civil (PC) de Minas Gerais, após expulsar a mulher, de 39 anos, e os dois filhos de casa.

De acordo com a instituição policial, no momento da prisão o suspeito, que deveria ficar afastado do lar segundo a medida protetiva, estava no interior da casa da família, no bairro Nossa Senhora da Penha.

Segundo os levantamentos dos investigadores, ele vinha morando sozinho no imóvel, onde deveriam viver a vítima e os filhos deles, depois de expulsá-los de lá.

O suspeito foi preso pela equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Fonte: O Tempo