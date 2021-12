Ituiutaba: Três são presos em ação da PC por furto de fios elétricos

Ituiutaba, Minas Gerais. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, na última terça-feira (07.dez.2021), três homens por tentativa de furto de fios elétricos em um imóvel comercial desocupado, localizado no Centro de Ituiutaba, Triângulo Mineiro.

Conforme apurado, os três suspeitos, de 30, 35 e 40 anos, estariam associados para realizar a subtração de fios elétricos em imóveis vazios, disponíveis para aluguel ou venda. Assim, por meio de monitoramento, o trio foi observado em atitude suspeita na área central do município, um deles inclusive em posse de um alicate. Em seguida, a equipe de investigadores flagrou os três invadindo um imóvel comercial, ocasião em que foram surpreendidos furtando fios elétricos.

Ainda segundo investigações, momentos antes de serem flagrados, os homens já haviam invadido uma casa desocupada e monitoravam outra, a qual os proprietários estavam ausentes, provavelmente com o intuito de furtar objetos de valor econômico. Com o apoio do setor de Análises Criminais da 255ª Cia da Polícia Militar, pertencente ao 54º Batalhão, foi possível identificar que os suspeitos estariam envolvidos em um roubo à mão armada ocorrido no último domingo (5/12), também no Centro da cidade.

As investigações prosseguem, inclusive com a troca de informações com o setor de Análises Criminais da 255ª Cia PM. O objetivo é identificar receptadores do metal cobre, que fomentam tais crimes na região.