Mano Brown diz a Glória Maria que podcast o tirou de sua zona de conforto

Mano Brown encerra a primeira temporada do podcast “Mano a Mano” nesta quinta-feira, (9), com Glória Maria como convidada. Na conversa, o rapper fala sobre a experiência de entrevistar a primeira jornalista negra da televisão brasileira, e os aprendizados ao longo dos quatro meses de gravação.

Em 16 episódios, Brown recebeu grandes nomes da política , da música e da arte brasileira, passando por Djonga, Fernando Holiday, Leci Brandão e Wagner Moura, na semana passada. Todas as conversas estão disponíveis no Spotify.

Perguntado por Glória Maria sobre o que mudou desde sua estreia no comando do podcast, Mano Brown diz que se permitiu a expor vulnerabilidades: “Eu saí da minha zona de conforto. Porque música é o que eu gosto de fazer, no meu tempo, na minha casa, nos lugares que eu gosto. E aqui eu estou me expondo a errar, a ser ridículo”.