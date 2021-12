Mulher que teve casa atingida por carro em BH contabiliza perdas e faz vaquinha

Assim que amanheceu o dia a auxiliar de serviços gerais Aparecida Rodrigues, de 42 anos, retirava os entulhos do que sobrou da casa dela e contabilizava com atenção e lágrimas nos olhos perda a perda.

A residência que ela mora no bairro Nazaré, na região Nordeste de Belo Horizonte, com o marido e a bebê do casal de um ano, ficou parcialmente destruída, após um veículo atingir em cheio o local.

O acidente que a mulher e o marido dela presenciaram aconteceu na noite da última quarta-feira (8). A família diz que esta é a terceira batida que afeta a moradia deles.

Agora, Aparecida, que não sabe se o condutor do veículo terá condições de ajudá-la financeiramente, já que o homem foi hospitalizado; sozinha ela retira os escombros do local e tenta limpar a casa.

No entanto, a mulher não tem condições financeiras de reconstruir a cozinha e o banheiro, cômodos que foram totalmente destruídos com o impacto da batida, e comprar móveis novos para a cozinha.

Por isso, familiares e amigos realizam uma vaquinha virtual para tentar juntar dinheiro para reerguer a moradia que Aparecida e o marido trabalharam tanto para deixar de pé.

Na calçada, esperando para ser colocada na caçamba estava o fogão da auxiliar de serviços gerais que ainda faltam cinco prestações para terminar de ser quitado.

A geladeira da família, panelas e mais dez formas de bolo novas ainda com etiqueta; material que a filha mais velha de Aparecida usava para fazer quitutes para vender também viraram lixo.

“Agradeço a Deus que não tinha ninguém nos cômodos atingidos. Agradeço que minha família saiu ilesa disso tudo. Mas meu maior pesar é que a minha cozinha era a parte da casa que eu mais gostava de ficar, era lá que eu fazia petiscos para receber familiares e amigos. Agora não tenho mais e nem sei se vou ter condições para reconstruir”, desabafou Aparecida.

Aparecida viu o momento exato da colisão

Segundo a auxiliar de serviços gerais, ela e o marido presenciaram o momento exato do acidente. Eles estavam na janela de casa, no segundo andar, quando viram um veículo descer muito rápido a rua ingreme que fica próximo a moradia da mulher. Na sequência, eles ouviram um barulho muito forte em casa e um tremor nas paredes.

Ao descer as escadas a mulher viu parte de um veículo dentro da cozinha dela. Aparecida entrou em desespero quando percebeu que o botijão de gás estava vazando debaixo do veículo.

A mulher não pensou duas vezes, chamou o marido, pegou a filha e saíram de casa rapidamente.

Preocupado com o estado de saúde do motorista, o marido da auxiliar de serviços gerais, que preferiu não se identificar, voltou ao local, quebrou os vidros do veículo, para garantir que condutor do carro não sofresse de asfixia, por causa do vazamento de gás.

A família e vizinhos acionara o Samu, Polícia Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

Condutor

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo Ford Fiesta, perdeu a direção do carro e colodiu na residência. O homem estava desarcodado.Não se sabe se antes da batida ele sofreu algum mal súbito. O homem foi emcaminhado sem fraturas ao Hospital João XXIII. O hospital não disponibiliza estado de saúde de pacientes.

Confusão

Ainda conforme Aparecida, os familiares do condutor do veículo estiveram no local e ficaram irritados com os profissionais do Samu que não retiraram o homem do veículo. Os bombeiros foram chamados porque o homem, de 52 anos, estava preso entre as ferragens.

“Os bombeiros tiveram que cortar o carro para retirar o homem que estava muito machucado”, contou a auxiliar de serviços gerais.

A mulher também contou que os familiares do condutor e alguns moradores da região ficaram nervosos com ela e o marido porque o casal não deixou ninguém entrar na residência para tentar tirar o homem do carro devido ao vazamento de gás.

” Não deixamos ninguém tentar tirar o homem por questão de segurança, mas mesmo assim fomos hostilizados”, comentou a mulher.

Casa sem risco

A Defesa Civil esteve no local e realizou diversas avaliações e pontuou que o imóvel não sofreu danos estruturais. Contudo, ” a proprietária do imóvel foi orientada e notificada quanto a necessidade de realizar intervenções corretivas, visando mitigar os danos causados”, concluiu a nota.

Perícia

A Polícia Civil esteve no local e ainda investiga as causas do acidente.

Outros acidentes

Ainda conforme a auxiliar de serviços gerais, ela mora no local há mais de 20 anos, e nesse período, a casa dela foi alvo de outros dois veículos. A mulher culpa a rua íngrime que está próxima a moradia dela.

” Nas outras duas vezes os carros bateram com menos força, só estragando nosso portão. Mas dessa vez, o carro estava em alta velocidade e fez esse estrago todo. Essa rua ingrime é muito perigosa e infelizmente hora ou outra motoristas não dão conta de frear”, avaliou.

Vaquinha Virtual

Para ajudar a família da auxiliar de serviços gerais reconstruir os cômodos afetados com a colisão a familiares e amigos dela estão fazendo uma vaquinha virtual, para ajudar basta acessar:

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-para-reforma-da-cozinha-e-banheiro-atingidos-pelo-carro

Fonte: O Tempo