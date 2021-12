Mumia: mostra mundial de animação chega à 19ª edição a partir desta sexta (10)

Se você é fã do universo da animação e quer expandir seu horizonte para além das produções da Disney e Pixar, a Mostra Udigrudi Mundial de Animação (Mumia) pode ser uma aposta certeira.

Indicado para todos os públicos, o evento – que completa 19 anos de existência em 2021 – começa nesta sexta-feira e conta com mais de 140 produções independentes, entre curtas, médias e longas-metragens, produzidos em 15 países como Brasil, Chile, Finlândia, Holanda, Colômbia e Armênia.

Toda a programação é gratuita e será exibida de forma híbrida com sessões presenciais em diversos espaços culturais da cidade como o Instituto Undió, o Cine Santa Tereza e o Centro de Artes Suspensa Armatrux. Os filmes também chegarão ao público em formato online através da plataforma cineHumbertoMauro/MAIS.

Um dos principais agentes da cena underground de cinema de animação em Minas, o Mumia tem passado por momentos de resistência ao longo dos anos. Depois de correr o risco de ser cancelado em 2020, logo no início da pandemia do coronavírus, a mostra vem sobrevivendo principalmente graças ao apoio de parceiros importantes, além da contribuição do público.

“A gente tem se mantido vivo pela resistência. Afinal, seria muito mais fácil desistir ou reclamar da falta de recursos e não fazer o festival do que lutar para trazer mais uma edição ao público. Mas isso seria deixar a mesmice tomar conta”, diz o cineasta Sávio Leite, curador e porta-voz do projeto.

“Numa época em que a cultura é tão atacada no país, temos que resistir o máximo possível. Com um projetor, filmes e um público, já temos um festival. Ainda bem que somos ancorados por instituições como o Cine Humberto Mauro, da Fundação Clóvis Salgado, o Cine MIS Santa Tereza, da Fundação Municipal de Cultura de BH, que nos dão ânimo e força para continuar a fazer o festival acontecer”, elucida o cineasta.

Desde 2018, todas as edições do Mumia têm sido feitas através de financiamento coletivo, conta Sávio.

“Esta 19ª edição está sendo viabilizada pela venda das nossas publicações em livros sobre cinema de animação brasileiro e internacional a preços módicos”, contabiliza. “Mas acreditamos no poder da arte de transformar pessoas, e essa é a meta que mantemos em mente para realizar todos os anos o festival”, declara.

Apesar dos obstáculos, o curador comemora o fato de o Mumia estar vivo, atuante e, finalmente, de volta à sua forma presencial – ainda que não tenha podido abandonar totalmente o novo formato online que experimentou na última edição.

“No ano passado tivemos que nos reinventar na esfera digital. Os desafios foram enormes e é por isso que festejamos esse retomar a uma programação parcial nos cinemas de rua de Belo Horizonte”, soleniza Sávio, que diz que a questão principal agora é aprender a lidar com a aglomeração sem deixar de seguir todos os protocolos de segurança. “Estamos bem esperançosos de que tudo dará certo e teremos sucesso mais uma vez”, almeja.

Programação

Neste ano, as mais de 140 produções que integram a Mostra Udigrudi Mundial de Animação estão divididas em seis categorias: mineiras, brasileiras, internacionais, infantil, infantojuvenil e “monstrengo”, que reúne trabalhos feitos por iniciantes.

Dos filmes nacionais, o que se destaca é “O Pirotécnico Zacarias”, produção do diretor Marcos Malafaia, integrante da conceituada trupe mineira Grupo Giramundo.

“Esse trabalho do Giramundo acabou fazendo um belo encontro com o festival. Eu assisti ao espetáculo que eles realizaram no CCBB aqui em BH e fiquei bastante impressionado com a maneira como combinaram muito bem o conto de Murilo Rubião (que é a inspiração central do filme) com a linguagem cinematográfica. A intercalação incrível que eles fizeram da literatura, do cinema e das técnicas de animação acabou como um dos pontos altos da nossa programação neste ano”, explica Sávio Leite.

Outras obras que chamam atenção na agenda são “Conspiracy” (2021), do diretor russo Kuznetsov Andrey; “De Onde Vêm Os Dragões” (2020), da paulista Grace Luzz; “Love Me, Fear Me” (2018), da alemã Veronica Solomon; e “Faísca de Pó” (2021), do belo-horizontino Jackson Abacatu.

Além das animações, o Mumia contará ainda com a palestra “Imagem, imaginário e utopia: O sonho concretizado como parâmetro de ação no mundo”, que será apresentada pelo crítico, roteirista e diretor de cinema José Ricardo Miranda Júnior.

Os filmes da 19ª Mostra Udigrudi Mundial de Animação ficarão disponíveis para o público entre os dias 10 e 18 de dezembro pela plataforma cineHumbertoMauro/MAIS. Já a programação completa do festival pode ser acessada diretamente na página oficial do Mumia.

Abaixo, Sávio Leite, curador da mostra, indica três obras imperdíveis do recorte.

“Um Conselho Animador” (2017), de Thiago Calçado – Uberaba, MG

O filme conta a história de um pai fazendo uma declaração de amor para o seu filho. É um filme muito curto e muito surpreendente. O realizador é mineiro, mas mora nos Estados Unidos trabalhando no Estúdio Laika.

“The Kite” (2019), do diretor Martin Smatana – Bratislava, Slovakia

O filme trata da questão da morte, mas faz isso de forma simples, metafórica e simbólica através da relação entre um menino e seu avô. A história busca explicar que nenhum de nós está aqui para sempre e que todas as criaturas vivas vão morrer. No entanto, a animação tem a intenção de mostrar que a morte não significa exatamente o fim de nossas jornadas.

“Serial Parallels” (2019), de Max Hattler – Hong Kong

Esta animação experimental que aborda o ambiente construído de Hong Kong a partir da perspectiva conceitual de um filme de celulóide, aplicando a técnica de animação de à uma imagem fotográfica. Bem poético.

Serviço

O quê: 19ª Mostra Udigrudi Mundial de Animação (Mumia)

Quando: De 10 a 19 de dezembro

Onde: Híbrido, com sessões em vários espaços culturais da cidade, e também online, entre os dias 10 e 18 de dezembro, na plataforma cineHumbertoMauro/MAIS

Quanto: Gratuito

