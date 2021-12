Mundial: Lube Civitanova bate o Funvic Natal e fica em primeiro lugar no grupo A

Lube Civitanova e Funvic Natal se enfrentaram na tarde desta quinta-feira (9), no último compromisso pela fase classificatória do Mundial de Clubes. Ambas as equipes entraram em quadra já classificadas às semifinais, e os italianos venceram por 3 sets a 0 (25/22, 25/20 e 25/). Com o triunfo no ginásio Divino Braga, em Betim, o Lube Civitanova terminou em primeiro lugar no grupo A, com seis pontos. A equipe nordestina ficou em segundo, com dois.

Os adversários do primeiro mata-mata sairão do duelo entre Sada Cruzeiro e Trentino, que se enfrentam às 20h30 desta quinta-feira (9). As semifinais ocorrerão nesta sexta-feira (10), com partidas às 17h e às 20h30. O Portal O Tempo, em parceria com a NSports, está transmitindo todos os jogos da competição.

CLIQUE AQUI PARA ADQUIRIR INGRESSOS

O ponteiro Lucarelli avaliou como bom o desempenho do Lube Civitanova, mas alertou que o time precisa ajustar o saque para a semifinal.

“A gente vinha de uma sequência boa na Itália e chegamos aqui com confiança. Estamos tendo dificuldadde para sacar, errando muito mais do que costumamos, mas isso é um pouco de dificuldade de ambientação ao ginásio. Estamos correndo correndo atrás para melhorar isso, porque para jogar uma semfifinal e, se possível, uma final precisamos estar com o saque em dia. Hoje (quinta-feira) já melhorou em relação a ontem (quarta) e esperamos estar melhores amanhã (sexta)”, analisou o jogador.

O primeiro set foi equilibrado, com Funvic Natal bem à vontade em quadra e conseguindo fazer frente ao Lube Civitanova. O bloqueio das duas equipes funcionou pouco, dificultando o trabalho defensivo. Contudo, os líberos, especialmente Thalles, tiveram boa participação e conseguiram manter a bola no ar. Apesar da superioridade italiana, o Natal foi bem e vendeu caro o revés por 25 a 22.

Na segunda parcial, o Lube Civitanova passou a impor mais o seu jogo, com o levantador De Cecco acionando muito o ponteiro Herrera, que levou vantagem na maioria dos ataques. Se no primeiro set as equipes se mantiveram próximas no placar, no segundo, os italianos conseguiram se distanciar e venceram por 25 a 20.

O Natal sentiu o jogo e deixou o ritmo cair no terceiro set, deixando que o Lube Civitanova crescesse no confronto e disparasse no marcador, fechando em 25 a 16.

Tabela de Jogos

Terça-feira, 7/12

Funvic Natal 3 x 2 UPCN San Juan

Sirjan Foolad 0 x 3 Sada Cruzeiro

Quarta-feira, 8/12

Cucine Lube Civitanova 3 x 0 UPCN San Juan

Sirjan Foolad 0 x 3 Trentino Itas

Quinta-feira, 9/12

Cucine Lube Civitanova 3 x 0 Funvic Natal

20h30 – Sada Cruzeiro x Trentino Itas

Sexta-feira, 10/12 – Semifinais

17h – Semifinal 1

20h30 – Semifinal 2

Dia 5 – Sábado, 11/12 – Finais

17h – Disputa de 3º lugar

20h30 – Final

Fonte: O Tempo