Mundial: Sada Cruzeiro brilha, faz grande partida e passa pelo forte Trentino

A torcida fez a sua parte. Compareceu em grande número ao ginásio Divino Braga, cantou, empurrou o time e colocou fogo no jogo. Em quadra, o Sada Cruzeiro não decepcionou. Em uma noite inspirada, jogando de forma agressiva, concentrado e forçando bem os saques, a Raposa passou pelo forte time do Trentino por 3 sets a 0 (25/19, 25/23 e 25/18), nesta quinta-feira (9), no encerramento da primeira fase do Mundial de Clubes.

Com a vitória em Betim, o time estrelado terminou a classificatória na liderança do grupo B, com seis pontos. Na semifinal, enfrenta o Funvic Natal, nesta sexta-feira )10), às 20h30. Os italianos, em segundo lugar na chave, com três, farão o clássico nacional contra o Lube Civitanova, às 17h. O Portal O Tempo, em parceria com a NSports, está transmitindo todos os jogos da competição.

Sada Cruzeiro e Trentino fizeram um jogo de altíssimo nível desde o início do primeiro set. Nas primeiras investidas, os italianos marcaram bem os ataques pelo meio de rede dos mineiros. Com isso, o levantador Cachopa passou a acionar mais o ponteiro López e o Cruzeiro foi encontrando o caminho para vencer o bloqueio rival. Com muita intensidade no ataque e forçando bem os saques, a Raposa assumiu o controle do duelo e, no embalo da torcida, fechou em 25 a 19.

A partida seguiu equilibrada no segundo set, mas as bolas do Trentino começaram a entrar, principalmente com o ponteiro Michieletto. O Cruzeiro, porém, manteve seu jogo agressivo, com o levantador Cachopa variando bem a distribuição das jogadas. López continuou “voando” pela entrada de rede, além de Rodriguinho e Otávio, que também golpearam com muita eficiência para vencer por 25 a 23.

O Sada Cruzeiro partiu com tudo para a terceira parcial. A bola de meio, bem marcada no primeiro set, começou a entrar com o central Isac. O Trentino, por sua vez, tentava forçar o saque, mas cometendo muitos erros. Diferentemente da Raposa, que seguiu sacando com muita qualidade e eficiência, com jogadores como o oposto Wallace largando o braço. O time italiano teve dificuldade no passe, o que facilitou a vida do bloqueio estrelado que levou vantagem. O equilíbrio dos dois primeiros sets ficou um pouco de lado, e os mineiros foram disparando no placar para fazer 25 a 18 e fechar a partida.

Tabela de Jogos

Terça-feira, 7/12

Funvic Natal 3 x 2 UPCN San Juan

Sirjan Foolad 0 x 3 Sada Cruzeiro

Quarta-feira, 8/12

Cucine Lube Civitanova 3 x 0 UPCN San Juan

Sirjan Foolad 0 x 3 Trentino Itas

Quinta-feira, 9/12

Cucine Lube Civitanova 3 x 0 Funvic Natal

Sada Cruzeiro 3 x 0 Trentino Itas

Sexta-feira, 10/12 – Semifinais

17h – Semifinal 1

20h30 – Semifinal 2

Dia 5 – Sábado, 11/12 – Finais

17h – Disputa de 3º lugar

20h30 – Final

CHAVES

Grupo A

– Cucine Lube Civitanova (ITA) – Campeão do Mundial de Clubes de 2019

– UPCN San Juan (ARG) – Vice-campeão Sul-Americano 2019/20

– Funvic Natal (BRA) – Campeão da Superliga 2020/21

Grupo B

– Sada Cruzeiro (BRA) – Campeão Sul-Americano 2019/20

– Trentino Itas (ITA) – Vice-campeão da Champions League 2020/21

– Sirjan Foolad (IRI) – Campeão Asiático 2020/21

Fonte: O Tempo