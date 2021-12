‘Não terá aumento na tarifa dos ônibus neste ano’, afirma Kalil

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), disse que não haverá aumento da tarifa de ônibus na capital mineira neste ano. A afirmação foi feita após o chefe do executivo se reunir na manhã desta quinta-feira (9) com o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH), Raul Lycurgo Leite. A última vez que a tarifa de ônibus subiu em Belo Horizonte foi em dezembro de 2018, quando passou de R$ 4,05 para o valor atual, de R$ 4,50.

A intenção de Kalil é fechar um acordo com as empresas de ônibus na Justiça, que não onere a população que precisa do transporte público. Na próxima segunda-feira (13), uma nova reunião será realizada para dar andamento a construção do acordo.

” Estamos fazendo a primeira de várias reuniões junto com o sindicato patronal. Ainda não chegamos em números. Nós estamos tentando de todas as formas que não haja aumento para o usuário. Neste ano eu tinha dito que não ia acontecer, e obviamente não vai acontecer, nós já estamos caminhando para o final de dezembro”, disse Kalil.

A notícia alegrou quem precisa do transporte público e está com o orçamento tão apertado que não dá para pagar por aumento na tarifa dos ônibus, como é o caso da cozinheira e estudante de serviço social Grasiele Lurdes, de 43 anos.



O prefeito ainda avaliou que o problema do transporte público na capital mineira deve ser resolvido com engenharia financeira adequada e propostas justas.

“Estamos numa luta de engenharia séria para levarmos o acordo na Justiça, e levar para a Câmara, onde eu espero que todos pensem na população de Belo Horizonte, com uma proposta justa, que não acarrete custos muito grandes para a prefeitura, porque ela não tem, ela tem que desviar dinheiro. Desvio de dinheiro que eu digo é de uma coisa para a outra, e eu não quero fazer isso, mas nós temos que enfrentar. Não estou falando em aumento de tarifa, estou falando em engenharia que deve ser feita, par solucionar um problema que é grave”, explicou Kalil.

Proposta. Segundo o presidente do Setra-BH, Raul Lycurgo Leite, uma das iniciativas para evitar o colapso do transporte público na capital seria de o Executivo ofertar subsídios. Um deles seria de o executivo arcar com os custos da gratuidade dos transportes por exemplo – que atualmente são oferecidos para idosos, pessoas com deficiência e outros públicos, como carteiros – o que gera gastos de R$ 8 milhões mensais, o que é muito, para um segmento que se encontra no vermelho.

“O sistema custa R$ 99 milhões por mês. O nosso custo é de R$27 milhões em diesel e outros quase R$40 milhões de folha de pagamento, entre outros gastos, para uma receita bruta de R$ 65 milhões, a conta não fecha. Quando falamos em subsídio não falamos para tirar dinheiro da saúde e educação. Existe receitas extra tarifárias que podem ser usadas. Por isso, o sistema está colapsando. Como o contrato está atualmente não dá. Não dá para continuar onerando, porque, quando se onera o serviço público, quem está pagando é o povo que está usando, porque tudo está na tarifa. É hora de desonerar ao máximo para que a gente possa tirar esses encargos da população, fazer com que esse serviço seja barateado”, disse Leite.

Frente Nacional de Prefeitos (FNP)

Para tratar da possibilidade de um auxílio federal para o custeio do serviço de transporte público na capital, a Prefeitura de Belo Horizonte participou, na última quarta-feira (8), de um encontro em Brasília com prefeitos de outras cidades mineiras com mais de 100 mil habitantes, que possuem transporte público.

“Toda gratuidade no ônibus sai do bolso do catracado, o que paga a passagem, e isso não é justo. Se a lei federal exige gratuidade, o governo federal que banque. O que não é certo é que toda essa gratuidade caia na tarifa, porque o pobre, o povo sofrido, é que está pagando a gratuidade, quem não está aguentando nem pagar passagem. É esse o raciocínio que estamos levando em consideração. Quem paga gratuidade em Belo Horizonte é o pobre que paga pelo transporte público, e isso, não pode acontecer”, pontuou o prefeito.

Próxima reunião

De acordo com Alexandre Kalil, na próxima segunda-feira (13), o Executivo e Setra se reunirão novamente para a definição do acordo que será celebrado na Justiça. Na sequência, o documento será apresentado para a Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Paralisação dos motoristas de ônibus

Recentemente os belo-horizontinos sofreram algumas greves consecutivas. Na última, com duração aproximada de 36 horas, finalizada no dia 3 de dezembro, o retorno das atividades foi decidido em audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG), que reuniu o Setra-BH e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de BH (STTRBH).

O STTRBH aceitou a proposta da classe patronal, com exceção de dois pontos: o intervalo intrajornada e o reajuste do valor do tíquete. Os motoristas pedem tíquete-alimentação de R$ 800, inclusive durante as férias, e pausa máxima de 30 minutos entre as viagens.

O Setra-BH, por sua vez, quer a possibilidade de flexibilizar o intervalo entre 1h e 30 minutos. Quanto ao tíquete, a oferta é de reajuste de 9% no benefício. O impasse será decidido na Justiça.

Os demais pontos propostos pelas concessionárias foram acatados pelos motoristas: aumento salarial de 9%, retroativo a outubro de 2021, com início do pagamento em dezembro de 2021, e acréscimo de 10% no adicional de função – quando o motorista dirige e cobra passagem.

Fonte: O Tempo