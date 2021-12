Orquestra Ouro Preto celebra Milton e Brant com show no parque das Mangabeiras

A parceria de Milton Nascimento e Fernando Brant, que foi a pedra de fundação do Clube da Esquina, será lembrada neste sábado (11), no concerto “Quem perguntou por mim? Fernando Brant e Milton Nascimento” que a Orquestra Ouro Preto apresenta direto do Parque das Mangabeiras. Com início a partir das 11h, a apresentação vai acontecer em formato híbrido, com público presencial e transmissão ao vivo pelo canal da OOP no YouTube.

Com regência e direção musical do maestro Rodrigo Toffolo, os músicos da orquestra se juntaram à cantora Mariana Brant –sobrinha de Fernando Brant – para tocar clássicos da dupla que ficaram imortalizados na voz de cantores como Elis Regina e do próprio Milton Nascimento.

O repertório conta com canções emblemáticas como “Travessia”, “Milagre dos Peixes”, “Encontros e Despedidas”, “Canção da América” e “Maria Maria”.

“Estamos muito felizes em fazer com este concerto, que faz parte da comemoração dos 10 anos do Memorial Minas Gerais Vale, e presta homenagem à mineiridade na figura de dois grandes artistas: Fernando Brant, que poetizou Minas de forma transcendental, e Milton Nascimento, que é um patrimônio da nossa cultura e leva o nome do Estado para o mundo”, comentou o regente Rodrigo Toffolo.

O show é gratuito e os ingressos podem ser adquiridos diretamente pelo site Sympla.

Serviço

O quê: Concerto “Orquestra Ouro Preto – Quem perguntou por mim: Fernando Brant e Milton Nascimento”

Quando: Nesta sábado (11, a partir das 11h

Onde: No estacionamento do Parque das Mangabeiras (rua José Patrocínio Pontes, 580 – Mangabeiras), com transmissão ao vivo pelo canal da OOP no YouTube.

Quanto: Gratuito

Fonte: O Tempo