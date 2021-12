Pantone anuncia cor do ano 2022: o azul floral ‘Very Peri’

A Pantone, referência mundial em sistemas de cores para artes gráficas, anunciou nessa quarta-feira (8), a cor do ano 2022. O Pantone 17-3938 Very Peri é um azul floral com um sub tom vermelho, que resulta em um tom de violeta suave.

Para a marca, a nova cor tem “presença inovadora e dinâmica, que encoraja a inovação e a criatividade pessoais”. No anúncio, a Pantone apresentou o Very Peri como “o mais feliz dos azuis e o mais caloroso”, que reforça o ânimo em um momento de transformação do mundo pós-pandemia e estimula o espírito criativo.

“Very Peri nos ajuda a abraçar o cenário alterado de possibilidades que se abrem para uma nova visão enquanto reescrevemos a nossa vida. Revivendo a gratidão pelas qualidades que o azul representa, complementadas pela nova perspectiva que ressoa agora , Pantone 17-3938 Very Peri abre o caminho para o futuro sob uma nova luz”

Veja o vídeo:

Fonte: O Tempo