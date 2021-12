Patos de Minas: suspeitos fogem de blitz, mas batem de frente com viatura da PM

Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente dos suspeitos com a viatura policial

Patos de Minas, Minas Gerais. Dois homens foram presos após fugirem da Polícia Militar, mas baterem de frente com uma viatura em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nesta quarta-feira (8.dez.2021). De acordo com a Polícia Militar, o condutor da moto, de 39 anos, estava com uma arma e fugiu de uma abordagem policial.

Outras viaturas foram mobilizadas para ajudar a encontrar o suspeito e o garupa, durante a fuga, a dupla entrou na contramão e bateu de frente com uma viatura da Polícia Militar. O garupa da moto ficou no chão ferido e precisou ser socorrido com escolta policial. O condutor da motocicleta tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos policiais.

Ele também tentou resistir à abordagem policial, mas foi contido. A arma que estava na cintura dele foi apreendida e a motocicleta também. O condutor da moto tem várias passagens policiais e a suspeita é que os dois suspeitos pretendiam cometer assaltos na cidade. O caso foi repassado à Polícia Civil.

Fonte: O Tempo