Pelé tranquiliza fãs após última sessão de quimioterapia do ano

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, manifestou-se pela primeira vez desde que retornou ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para sequência do tratamento contra um tumor no cólon intestinal, que retirou no último dia 4 de setembro. Em publicação no Instagram nesta quinta-feira (9), em que aparece com o punho erguido, em sinal de celebração, o Rei do Futebol disse que passou por “pequenas sessões de quimioterapia” e aproveitará a internação para realizar novos exames.

“Hoje eu estou no Albert Einstein fazendo a última sessão de 2021. Eu quis dividir essa conquista com vocês. Afinal, toda pequena vitória é um motivo para comemorar, não acham? Vou aproveitar essa chance para fazer uma nova bateria de exames, então vou ficar alguns dias por aqui. Não se preocupem, eu estou apenas me preparando para as festas de final de ano!”, escreveu Pelé.

A internação do Atleta do Século foi revelada na quarta-feira (8), em boletim divulgado pelo hospital. Segundo a nota, o ex-jogador estava “estável”, com previsão de alta “nos próximos dias”.

Também na quarta, uma das filhas de Pelé, Kely Nascimento, publicou no Instagram uma foto da irmã Flavia Kurtz com o pai, sorridente, dizendo que ele voltaria para casa “em dois ou três dias” e que o procedimento no hospital já estava agendado há meses. Flávia, na mesma rede social, agradeceu o carinho e pediu calma, afirmando que o Rei do Futebol “só evolui” no tratamento.

Pelé ficou quase um mês internado, entre 31 de agosto e 30 de setembro, passando parte deste período na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. Ao longo dos dias, o ex-atleta e a filha Kely divulgaram vídeos, por meio das redes sociais, mostrando a recuperação, com trabalhos de fisioterapia e momentos de descontração.