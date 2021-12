Quatro suspeitos de roubarem carga de peças de carros são presos na RMBH

Quatro homens suspeitos de participarem do roubo de alternadores de veículos que eram transportados em uma Fiorino na manhã desta quinta-feira (9), no bairro Cidade Industrial, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um dos presos é o próprio motorista que transportava o carregamento que é suspeito de participar do esquema. O carregamento é avaliado em R$ 40 mil.

“Entrevistando o motorista da Fiorino, nós conseguimos verificar que ele estava envolvido no assalto. Uma coisa puxa a outra e nós conseguimos chegar até os outros três. Com eles foi apreendida uma porção de droga e conseguimos ainda a identificação de mais um autor que também fugiu”, explicou o capitão Negrão do 39 º Batalhão da Polícia Militar.

Na ação, os criminosos usaram um veículo HB20 branco que também foi apreendido. Uma câmera de segurança flagrou o momento. Após rastramento, todos foram encontrados no bairro Lagoa, na região do Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana. “Alguns negaram participação, mas dois admitiram”, finalizou o militar.

Fonte: O Tempo