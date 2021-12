Trio é indiciado por receptar celulares e limpar contas de vítimas em BH

Conhecida como a guangue do Iphone, dois homens de 25 e 34 anos, além de uma mulher de 37 anos que trabalhavam em um box de venda de celulares, localizado dentro de um shopping popular de Belo Horizonte, foram indiciados pela Polícia Civil nesta quinta-feira (9) pelo crimes de organização criminosa, receptação qualificada e fraude realizada por dispositivo eletrônico.

Eles foram presos durante operação que cumpriu três mandados de prisão e seis de busca e apreensão em setembro deste ano. Todos os celulares vendidos no local eram roubados ou furtados e a polícia acredita que eles geraram um prejuízo de R$ 1 milhão às vítimas. Apesar de serem de origem humilde, nas redes sociais eles exibiam uma vida de alto padrão e ostentavam carros de luxo, armas, celulares e até dólares.

A delegada Lígia Mantovani, da Polícia Civil, explica que o grupo recebia os celulares roubados e furtados, fazia o desbloqueio dos aparelhos e depois acessavam e limpavam as contas bancárias das vítimas por meio dos aplicativos.

“A própria equipe de inteligência identificou um grande número de registros de ocorrência narrando os crimes de furto e roubo de celulares Iphone. As vítimas narravam que, após a subtração dos telefones, os autores limpavam as contas bancárias, causando prejuízo de valores significativos. A investigação constatou que há uma organização criminosa dentro de um shopping popular de Belo Horizonte que recepta os celulares furtados e roubados. Com eles em mãos, eles fazem o desbloqueio dos aparelhos”, explicou a delegada.

Para o desbloqueio, os criminosos entravam em contato com as vítimas se passando por policiais militares e pediam a senha do aparelho. Outra forma, era enviar um link falso da fabricante do celuar para que as vítima fornecessem a senha.

Pelo menos 30 boletins de ocorrências foram registrados por vítimas. A polícia suspeita que funcionários de operadoras de telefonia ajudavam a organização crimonosa a retirar o impedimento que é imposto aos aparelhos pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), quando um aparelho é furtado ou roubado. A prática permitia que os celulares fossem resetados e vendidos no shopping popular, sem qualquer obstáculo.

“Os celulares eram vendidos no shopping popular ou através de sites de compra e venda. Os criinosos ostententavam vida de luxo. Moravam em coberturas, ostentam bebidas caras em festas, relógios de valor alto, carros importados como uma BMW e uma Land Rover, além de maços e maços de dinheiro, tanto em real, quanto dólares. Durante a investigação, foi possível ver fotos de caixas com maços de dinheiro entrando no shopping popular, mostrando relógio e a descrição ‘nós domina’ e ‘aqui quem manda é nós’, ostentando”, disse a delegada.

A polícia trabalha agora para identificar outras pessoas que podem estar envolvidas com o grupo, como as pessoas que roubavam e furtavam os celurares e os funcionários de operadoras de telefonia que podem estar envolvidos no esquema.

Os três indiciados estão presos e podem responder pelos crimes de de organização criminosa, receptação qualificada e fraude realizada por dispositivo eletrônico – porque enviavam o dinheiro da conta das vítimas para a deles próprios ou de laranjas, via pix.

