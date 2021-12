Último ato: América encara São Paulo por vaga na Libertadores de 2022

Como em uma peça de teatro, a Série A para o América foi dividida em atos. Foi do drama do início da competição ao alívio da conquista inédita da manutenção na elite. Nesta quinta-feira (9), antes das cortinas se fecharem, o Coelho precisará da melhor atuação, diante do São Paulo, para conquistar a vaga na Copa Libertadores de 2022. A bola rola às 21h30, na Arena Independência, pela 38ª rodada.

Em oitavo, com 50 pontos, o América precisa vencer para se garantir na posição – depende só de si, pois leva a melhor nos critérios de desempate frente a seus concorrentes. O time paulista ocupa a 13ª posição, com 48 pontos, e também pode ficar com a vaga, mas precisa vencer e ainda contar com os tropeços de Atlético-GO, Santos, Ceará e Internacional.

Aproveitamentos

O América vem de empate sem gols com o Ceará, na Arena Castelão, e conta com o aproveitamento em casa para buscar a vitória. O time não perde em casa há 102 dias, sendo oitos jogos de invencibilidade: seis vitórias e três empates. Dos 18 jogos disputados, venceu oito, empatou seis e sofreu quatro derrotas; marcou 20 gols e sofreu 11, um aproveitamento de 56%.

O São Paulo vem de vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, no qual se livrou do risco de rebaixamento. Agora, tenta se recuperar do desempenho irregular na temporada. Após a sétima pior campanha do primeiro turno, o time paulista agora tem a nona melhor campanha do returno, com 46% de aproveitamento.

Retornos e baixas

Para o duelo desta noite, Marquinhos Santos não conta com o lateral-esquerdo Marlon e o zagueiro Lucas Kal, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Kal, que tem seus direitos econômicos ligados ao time paulista já não poderia jogar de qualquer forma, devido a questões contratuais.

Por outro lado, o técnico conta o retorno do zagueiro Ricardo Silva e do meia Alê, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo no jogo contra o Ceará.

Rogério Ceni não pode contar com o meia Gabriel Sara, que se recupera de entorse no joelho direito. Além dele, Arboleda, Liziero e Luciano também são desfalques, pois vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra o Juventude.

Cofres do Coelho

O jogo vai definir também as premiações do América na temporada. Se permanecer na oitava posição, receberá R$21,4 milhões da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além disso, se for à Libertadores assegura 500 mil dólares (cerca de R$ 2,8 milhões na cotação atual).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA x SÃO PAULO

Motivo: 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: 9 de dezembro de 2021

Horário: 21h30 (Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (CBF/RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (CBF/RN) e Lorival Candido das Flores (CBF/RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (CBF/RN)

América: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, João Paulo; Alê, Juninho e Juninho Valoura; Felipe Azevedo, Mauro Zárate e Ademir. Técnico: Marquinhos Santos.

São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Bruno Alves, Léo e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Gabriel, Igor Gomes e Marquinhos; Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Fonte: O Tempo