Vídeos: Palmópolis tem 100 pessoas desabrigadas e 1.500 isoladas após chuvas

As chuvas que castigam a região do Vale do Jequitinhonha nos últimos dias deixaram um rastro de estragos em vários municípios. Somente em Palmópolis, são 100 pessoas desabrigadas e outras 1.500 isoladas na zona rural. A Defesa Civil Estadual, que divulgou a informação no fim da noite desta quinta-feira (9), já instalou um sistema de comando de operações na região para coordenar e auxiliar os municípios atingidos.

A cidade, que tem uma população de aproximadamente 7 mil pessoas, teve cerca de 20% da população afetada pelas inundações. Os 100 desabrigados estão atualmente em escolas e ginásios do município. Já os 1.500 moradores que estão isolados na zona rural, estão sem água, luz ou internet.

“Além da Defesa Civil Estadual, que irá encaminhar ajuda humanitária a Palmópolis, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) estão envidando esforços para enviar equipes e restabelecer a energia elétrica do município”, informou a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec). Imagens aéreas feito pelo morador da cidade Randal Renye, de 31 anos, mostram a situação no local. Confira:

Vídeos: Palmópolis, no Vale do Jequitinhonha, tem 100 pessoas desabrigadas e 1.500 isoladas após fortes chuvas pic.twitter.com/t1xtojpr90 — O Tempo (@otempo) December 10, 2021

A reportagem de O TEMPO conversou com o autor das imagens, que relatou que a cidade recebeu cerca de 165 mm de chuva na quarta-feira (8) e 177 mm nesta quinta-feira (9). “Devido a esse grande volume de água, as casas são muito antigas e de adobe, então elas não resistiram e desmoronaram cerca de 12 imóveis. As pessoas não tiveram tempo de tirar suas coias pois a chuva forte foi de madrugada e o rio Juguruçu subiu muito rápido”, detalhou.

Ainda segundo ele, como as estradas de acesso ao município são todas de terra e com o desabamento das pontes, carros e caminhões não conseguem chegar. “Aqui nós temos energia, mas no distrito de Dois de Abril estão sem luz e internet. Nem a prefeitura conseguiu falar com o pessoal do distrito, nem cavalo está chegando. A Cemig tentou e também não conseguiu chegar”, pontua.

Em outro vídeo feito por ele, é possível pessoas saindo às pressas de uma casa que desmoronava. Renye conta ainda que muitos animais acabaram morrendo. Assista:

Vídeo feito pelo morador de Palmópolis, Randal Renye, de 31 anos, mostra pessoas fugindo de casa que desmoronavahttps://t.co/5aH6VM0VFD pic.twitter.com/DRUzktKZZF — O Tempo (@otempo) December 10, 2021

Renye criou ainda uma vaquinha virtual para arrecadar verbas para ajudar as famílias atingidas a se reerguerem. Para contribuir, basta clicar aqui.

A cidade de Fronteira dos Vales também foi bastante afetada, ainda conforme a Defesa Civil Estadual. Lá, uma adutora foi rompida e interrompeu o abastecimento da cidade. “A Copanor, concessionária de água da região, realizou o reparo da adutora, e o serviço foi restabelecido”, informou o órgão.

Estado já enviou equipes

Segundo o órgão, pelo menos quatro equipes, sendo uma da 15ª Regional e as outras três oriundas de Belo Horizonte, atuam nas diversas localidades.

“Um caminhão com ajuda humanitária será enviado às cidades com cestas básicas, kits de higiene e kit limpeza para fortalecer o atendimento aos atingidos pelas enchentes”, detalha a Defesa Civil de Minas.

Além disso, técnicos do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DEER-MG) também foram acionados, já que muitos dos municípios necessitam de plano de trabalho para reconstrução de pontes levadas pela forte correnteza.

“Em outra frente, agentes da Defesa Civil Estadual estão auxiliando na elaboração de decreto de situação de emergência (SE), contemplando todos os municípios do Vale do Jequitinhonha e Mucuri afetados pelas chuvas desta semana, que visa agilizar os repasses de recursos do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), via a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), em casos de desastres”, finaliza a Cedec.

Fonte: O Tempo