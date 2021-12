BH: 124 anos de exclusão

No próximo domingo, dia 12 de dezembro, Belo Horizonte completa 124 anos. Em 1897, nascia a primeira cidade planejada do país com o objetivo de ser a capital do Estado. Entre a escolha do antigo Curral del Rey para ser a sede administrativa de Minas Gerais e a construção da cidade, houve um intervalo de quatro anos. Então, como a Lei Áurea, que garantiu a liberdade dos negros até então escravizados, é de 1888, e a Proclamação da República, de 1889, BH já foi planejada como um lugar republicano e de pessoas livres e iguais em direitos, certo? Errado.

Sem querer problematizar, hoje quero propor essa reflexão. Quem acompanha esta coluna já deve ter notado que gosto de fazer um exercício de “imaginação” para facilitar o entendimento. Então, segue o raciocínio comigo. Imagine que você tenha nascido achando que um grupo de pessoas é inferior. Mais do que isso. Se você tivesse nascido quando uma parte da população era considerada propriedade de algumas pessoas. Talvez sua família poderia até ter a posse de alguma delas. Você sempre viu essas pessoas como alguém que nasceu para servir, obedecer, estar disponível, além de não frequentar os mesmos espaços que você. Vamos um pouco mais além. Você assistia a esse grupo apanhar, sofrer maus-tratos, estupros e tudo o que tiver de mais terrível no mundo. Pois bem. De repente, surge uma lei dando a esse grupo o direito de ser livre.

Aí, você deve estar se perguntando: “Mas o que isso tem a ver com a criação da capital de Minas?”. Calma, vamos chegar a esse ponto. Para o exercício de imaginação que estou propondo ficar ainda mais realista, vamos dar uma idade hipotética para você. Supondo que na assinatura da Lei Áurea você tivesse em torno de 40 anos. Nessa fase, você já tem muitas convicções formadas. Assim como teria se tivesse 30 ou 20 também. Mas escolhi uma idade aleatória a título de exemplo. Cinco anos depois de você ter entendido que uma parcela da população era livre e dotada de direitos, decidem que o arraial seria a capital.

Supondo que você fosse um dos profissionais responsáveis por escolher quem ficaria nos melhores pontos da cidade – já que funcionários públicos, por exemplo, receberam lotes do governo –, você daria as mesmas condições de acesso para essas pessoas que considerava inferiores? Por mais que o seu ímpeto seja dizer que sim, tentaria ser o mais justo possível, a verdade é que a sua visão de justiça estaria impregnada pela visão preconceituosa da sociedade da época.

O que estou querendo com esse texto é fazer com que você – e quem mais tirar um tempo para essa leitura – perceba que Belo Horizonte não nasceu como uma cidade igualitária. Houve um processo de exclusão da população negra para as áreas suburbanas da cidade em um primeiro momento. Na sequência, ícones da cultura afro foram colocados em segundo plano ou estigmatizados, e, para completar, a história dessa população não foi plenamente retratada nos livros de história. Um apagamento que ainda é refletido no pensamento de muitas pessoas nos dias atuais. É o que explica, por exemplo, o preconceito que ainda existe contra religiões de matrizes africanas.

Em Belo Horizonte, ataques violentos com depredação de terreiros de candomblé se tornaram tão frequentes que foi necessária a implantação de Projeto da Rede de Espaços Sagrados Protegidos, com a criação de um grupo de Telegram reunindo representantes da Guarda Municipal e de 75 entidades religiosas para servir como um canal de denúncias. Isso é só um dos exemplos, mas eu poderia citar muitos outros. Aliás, se você se interessou pelo tema e gostaria de ter acesso a uma parte dessa história negra não contada nos livros, acompanhe o podcast Por Debaixo Daquele Chão, feito por nós, da editoria Mais Conteúdo do jornal O TEMPO. O material estará disponível no dia 12 de dezembro, quando BH completa 124 anos e eu, 35.

Fonte: O Tempo