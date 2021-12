Chega ao fim um campeonato histórico

Torcedor atleticano, o Campeonato Brasileiro de 2021 chegou ao fim. Foi nele que o Galo, sem grandes sobressaltos, soberano, chegou ao seu segundo título nacional, fazendo o atleticano finalmente soltar aquele grito entalado na garganta após nada menos que 50 anos de espera. Esse timaço do Cuca, que encerrou a participação ontem, contra o Grêmio, vai ficar para sempre, como um pôster, pendurado no coração de cada apaixonado pelo Galo. Jogos memoráveis, gols incríveis, uma equipe com estrelas como Hulk, Keno, Guilherme Arana, Diego Costa, Everson, Alonso e Nacho Fernandéz, que nunca mais vai sair da cabeça do torcedor. Mas, calma lá, amigo torcedor, tem muita coisa ainda para acontecer, por incrível que pareça. No domingo, começa outra batalha, contra o xará paranaense, e a briga agora será pela segunda Copa do Brasil da história do Atlético. O time tem que ficar ligado, pois o Athletico-PR está concentradíssimo na decisão e vem de uma final vitoriosa da Sul-Americana, contra o Bragantino. Haja emoção para o atleticano. Um abraço!

Fonte: O Tempo