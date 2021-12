O América conseguiu um feito histórico. Diante de 9.484 pagantes, o Coelhão derrotou o São Paulo por 2 a 0 e garantiu uma vaga na Copa Libertadores, algo inédito nos 109 anos de história do clube.

Os gols foram marcados por Ademir aos 12 e 16 minutos da segunda etapa e você confere na voz de Rafael Leal, e com reportagens de Josias Pereira, a emoção do grande feito do América no Brasileirão 2021.

Fonte: O Tempo