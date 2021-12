Covardia sem limites

Meus amigos e minhas amigas.

Até onde vão os requintes de crueldade demonstrados por alguns homens ao agredirem suas atuais ou ex-companheiras? Cenas de extrema violência caíram nas redes sociais mostrando um sujeito com um bebê no colo agredindo a mãe da criança em frente a um shopping na cidade de João Pinheiro. Populares demoraram muito para intervir e ajudar a vítima, que estava caída ao solo depois de ter tomado muitos chutes na barriga e socos na cabeça.

As pessoas viraram de costas e preferiram não se meter no assunto. Afinal, ninguém quer passar horas e horas em uma delegacia para prestar depoimento como testemunha, nem mesmo correr o risco de apanhar do machão que agredia a mulher.

A vítima já possuía uma medida protetiva, que determinava que o ex-marido mantivesse distanciamento físico daquela mulher.

Em Muriaé, uma modelo de 26 anos, muito conhecida na região pela beleza física e pelas postagens nas redes sociais, terminou covardemente executada pelo marido, um policial militar reformado de 54 anos, que, após o assassinato, contratou advogados e se apresentou à delegacia confessando o crime e entregando a arma de fogo. O casal tinha um filho, de pouco mais de 1 ano.

Após a prisão, ele foi encaminhado para uma unidade da Polícia Militar, onde aguardará manifestações da Justiça.

Até quando alguns machos (favor não confundir macho com homem) vão se achar donos da vida de suas atuais ou ex-companheiras?

Chega de tanta hipocrisia, de fingir que nada está acontecendo, que a violência é matéria inerente ao homem.

Basta!

Hoje sua vizinha é agredida e morre. Amanhã, qualquer um de nós poderá estar na beira do caixão da própria filha, aguardando apenas o horário do sepultamento.

Os nossos legisladores precisam criar rapidamente mecanismos legais para que as penas a agressores e assassinos de mulheres sejam severas, retirando os benefícios hoje existentes na lei.

