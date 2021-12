Fluminense vence Chape em Maracanã lotado e volta à Libertadores

Com um recorde de público no Maracanã na edição deste ano do Campeonato Brasileiro, o Fluminense retribuiu o carinho da torcida, venceu a lanterna Chapecoense por 3 a 0 nesta quinta-feira (9) e se classificou para a fase preliminar da Copa Libertadores de 2022.

A vaga direta à fase de grupos parecia encaminhada logo após o apito final, mas o Red Bull Bragantino, que também brigava por classificação, marcou aos 47 do segundo tempo de sua partida o gol que lhe garantiu vitória por 1 a 0 sobre o Internacional e, assim, cravou a sexta colocação.

Com o resultado, conquistado com gols de David Braz, Luiz Henrique e Abel Hernández, o Fluminense chegou aos 54 pontos e ficou com a sétima posição. Na edição deste ano da Libertadores, o time tricolor chegou até as quartas de final, quando caiu para o Barcelona-EQU.

Já Chapecoense manteve seus 15 pontos e amargou o carimbo de pior campanha da história do Brasileiro nos pontos corridos, superando o América-RN, em 2007, que havia feito 17. O time catarinense somou apenas uma vitória durante toda a competição.

Fonte: O Tempo