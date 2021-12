Galo aumenta média de gols sofridos, mas números não preocupam Cuca

O Campeonato Brasileiro chegou ao fim e o Atlético, dono da taça, terminou a competição como a melhor defesa, sofrendo 34 gols. Embora tenha conseguido se recuprar defensivamente em relação a temporadas passadas, na reta final, o Galo acabou sofrendo mais gols do que o costume. Foram 12 gols sofridos em cinco partidas.

O início da sequência de muitos gols sofridos foi contra o Palmeiras, pela 34ª rodada. O Galo empatou em 2 a 2 no Allianz Parque, depois de sair atrás no placar. No jogo seguinte, contra o Fluminense, um resultado mais comum: vitória por 2 a 1 no Mineirão, mas, no jogo seguinte, que confirmou o título alvinegro, o Galo venceu por 3 a 2 em uma virada histórica, na Arena Fonte Nova, em cima do Bahia.

O jogo da festa, em que o Galo levantou a taça no Mineirão, diante do Red Bull Bragantino, foi de alegria, mas o time também sofreu muitos gols. A partida terminou em 4 a 3, com o Massa Bruta querendo, a todo custo, arrancar três pontos dos donos da festa.

Pela última rodada da competição, nessa quinta-feira (9), o Galo encarou o Grêmio e perdeu por 4 a 3, em Porto Alegre. Assim como aconteceu na Arena Fonte Nova com o Bahia, a defesa do Galo teve um apagão e sofreu gols em sequência. Na Arena do Grêmio, foram três em 15 minutos de jogo.

Diante do Tricolor, que correu atrás do último suspiro, mas não conseguiu evitar o rebaixamento à Série B, o Galo entrou em campo com um time reserva, já focado na final da Copa do Brasil diante do Athletico-PR, o que pode justificar os gols sofridos – além da vontade do Grêmio de vencer e escapar do descenso.

“Fizemos 14, então, de repente, abrimos mão da melhor defesa, mas buscamos mais gols, do que os outros em cinco jogos. Mudou alguma coisa, mas as vitórias não mudaram, nem as viradas. Hoje era um jogo que, se tivesse mais cinco minutos, íamos buscar o empate, porque o time tinha encaixado melhor. Me incomodaria se eu tivesse tomado 12 gols e feito meia dúzia, oito… Não é uma coisa que preocupa”, disse o técnico Cuca.

Fonte: O Tempo