Giramundo lança nesta sexta ‘O Pirotécnico Zacarias’, seu primeiro filme

O Giramundo, um dos mais importantes grupos de teatro de bonecos da América Latina, completou 50 anos em 2020. Ao longo deste meio século, a trupe criada por Álvaro Apocalypse (1937-2003), Terezinha Veloso (1936-2003) e Maria do Carmo Vivacqua Martins, a Madu, nunca deixou de se reinventar, mas, claro, sem perder a sua essência.

Nesta sexta (10), o grupo dá um importante passo rumo ao futuro com o lançamento do seu primeiro filme. O longa-metragem “O Pirotécnico Zacarias”, patrocinado pela CEMIG, tem estreia no Cine Humberto Mauro durante a Mostra Udigrudi Mundial de Animação (MUMIA). Haverá uma outra sessão no dia 15, no Mis Cine Santa Tereza.

Marcos Malafaia, um dos diretores do Giramundo e um dos responsáveis pelo roteiro do filme ao lado de Ulisses Tavares, André Martins e Davi Fuzari, explica que o projeto é um um desdobramento do espetáculo homônimo de 2019, e traz adaptações de contos do escritor mineiro Murilo Rubião, mesclando diferentes linguagens. “Trata-se de algo híbrido porque é uma animação que usa stop-motion, tipografia, teatro, textos, desenho animado justamente aproveitando que a peça do ‘Pirotécnico’ já possuía essa visão de sobreposição de linguagens com marionetes, máscaras, sombras, vídeo. Estamos aproveitando o espetáculo existente e os novos desafios da mídia para criar esse projeto que é algo totalmente diferente de tudo que já fizemos”, conta.

Malafaia lembra que nos anos 60, Álvaro Apocalypse chegou a ter algumas experiências no campo da animação, quando atuava na publicidade. Mas que esse tipo de produção, entretanto, era muito caro e ainda incipiente no Brasil, quando o grupo foi fundado na década de 70”. “Agora é um degrau bem grande que estamos subindo. É uma grande mudança. Olhando para trás, acredito que seja um dos processos mais experimentais do Giramundo. O grupo ampliou seu campo de ação. Acredito que “O Pirotécnico” marca definitivamente a migração do Giramundo do teatro de bonecos para um ambiente híbrido onde o boneco é um elemento a mais e que há ainda muitos outros elementos que podem ser manipulados”, frisa.

O diretor ressalta que no decorrer de sua trajetória, o Giramundo chegou a flertar com o cinema, mas em participações como nos filmes “A Dança dos Bonecos” (1986), de Helvécio Ratton, e “Castelo Rá-Tim-Bum (1999). Agora a produção é 100% Giramundo. Pensado, editado e totalmente produzido pelo estúdio do grupo. “Agora tem o nosso estilo, o nosso olhar. O Giramundo ainda se encontra meio que largando a casca. Talvez com o filme, surjam novas possibilidades. “O Pirotécnico Zacarias celebra os 50 anos, mas também comemora também o futuro. É um projeto que finaliza uma fase do passado, mas, ao mesmo tempo, lança as bases e ilumina caminhos novos para o grupo”, opina.

E as novidades não param por aí. Além do filme, a trupe lançou o seu primeiro desenho animado, “Os Partículas”, e também realizou uma apresentação em outubro de “Pedro e o Lobo” através de uma projeção mapeada, no qual os bonecos digitais foram animados previamente e sincronizados à performance de uma orquestra.

“No fim das contas, esses projetos não deixam de ser um aprofundamento de processos que já vinham sendo desenvolvidos desde 2001, com estudos e realizações no campo da animação. E isso tudo vai vir à tona em 2022, com o nosso canal no YouTube, as animações e a digitalização do acervo. É o admirável Giramundo novo”, salienta Marcos Malafaia.

Sexta (10), às 20h, no Cine Humberto Mauro (Av. Afonso Pena, 1537, Centro). Haverá uma outra sessão no dia 15 de dezembro, às 19 horas, no Mis Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza). Os ingressos para ambas as sessões são gratuitos e devem ser retirados na bilheteria meia hora antes do horário de exibição. As exibições fazem parte da programação da Mostra Udigrudi Mundial de Animação (MUMIA). Informações: mostramumia.blogspot.com

