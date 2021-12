Pode cravar: Javier Weber não é mais o técnico de Natal

O vôlei com conhecimento e independência jornalística

Não tem afastamento.

É oficial: Javier Weber não é mais o técnico de Natal.

O que começa errado, acaba errado.

Conforme o blog antecipou antes do Mundial, o treinador, desgastado com o amadorismo do clube e as intermináveis dívidas, acabou vencido pelo caos administrativo e financeiro da Funvic.

Weber não está mais em Belo Horizonte onde acompanhou, do lado de fora, o time de Natal no Mundial.

Até onde o blog chegou, o técnico deve retornar para a Argentina no início da semana.

A Funvic, atolada, terá que assumir o contrato de Weber.

A Fundação, devendo mais de R$ 4,5 milhões, tem confissão de dívida assinada com mais da metade do elenco que jogou por Taubaté na temporada passada.

Os jogadores, inconformados com a saída de Weber, deram as costas aos dirigentes da Funvic e publicamente manifestaram solidariedade ao treinador.

A vítima da vez é João Conceição.

Fonte: O Tempo