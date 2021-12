TJMG homenageia a Dra. Maria Carolina com medalha Des. Hélio Costa

Capinópolis, Minas Gerais. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) homenageou a Promotora de Justiça, Dra. Maria Carolina Silveira Beraldo, com a medalha de mérito “Desembargador Hélio Costa”. A cerimônia de entrega da medalha foi realizada no tribunal do júri do fórum Odovilho Alves Garcia, na manhã desta sexta-feira (10.dez.2021).

A medalha Desembargador Hélio Costa se destina a homenagear aqueles que prestam ou prestaram expressivos serviços ao Poder Judiciário em suas localidades.

O título foi concedido à Dra. Maria Carolina por uma comissão, embasados na Resolução nº 411/2003.

O cerimonial foi conduzido pelo juiz da Comarca de Capinópolis, dr. Carlos Eduardo da Silva.

Dr. Alexandre Santos Gomes, atual presidente da 213ª Subseção da Ordem dos Advogados dos Brasil (OAB), instalada em Capinópolis, destacou a relevância do trabalho da promotora.

“A Dra. Maria Carolina vem abrilhantar o seleto grupo dos agraciados com a medalha Hélio Costa. É uma honra poder participar da comissão que concedeu a ela a homenagem. A simplicidade da Dra. Maria Carolina chega nos emocionar. É merecedora desta homenagem prestada”, disse o presidente da OAB.

Colaboradores do Fórum Odovilho Alves Garcia prestigiaram a homenagem. O Município de Capinópolis foi representado pelo advogado Dr. Flávio Bizinotto, e o Poder Legislativo foi representado pela presidente Letícia Souza.

Ao Tudo Em Dia, a Dra. Maria Carolina reforçou o compromisso que tem com a sociedade.

“Esse é o resultado de um trabalho construído de forma horizontal — todos os servidores do tribunal, OAB, do Poder Legislativo, Executivo, e a sociedade, como um todo, tem um pedacinho desta medalha. A minha atuação, ao longo destes oito anos, contou com a participação de quem precisa ter os problemas resolvidos. Eu recebo essa honraria com muita alegria, muita honra. Todo mundo sabe que eu escolhi estar aqui em Capinópolis. ”, disse a promotora.

A promotora assumiu a Comarca de Capinópolis, que também inclui os municípios de Ipiaçu e Cachoeira Dourada, em 2014. Com uma parceria de sucesso com o juiz Dr. Thales Cazonato Corrêa, que deixou a Comarca de Capinópolis em 2020, foi parceira de grande projetos sociais — estruturação do 5º Pelotão PM de Capinópolis, viabilização de viaturas para uso na Polícia Militar em Capinópolis e Ipiaçu, reforma da antiga cadeia municipal, implementação do sistema de vídeomonitoramento. Em agosto deste ano, ajudou a viabilizar a formação da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica de Capinópolis – REEVIDO.

O Desembargador Hélio Costa

Hélio Costa nasceu em 22 de fevereiro de 1914. Ingressou na magistratura em 1940 e em 1964 foi promovido a desembargador. Ele também foi corregedor-geral de Justiça e ocupou uma série de outros cargos de destaque.

O desembargador exerceu também o magistério na Pontifícia Universidade Católica e na UFMG. Aposentou-se em 1984 e exercia, atualmente, a Superintendência da Memória do Judiciário Mineiro. Mesmo em vida, se tornou patrono da Medalha Desembargador Hélio Costa.

Faleceu em 15 de dezembro de 2011.