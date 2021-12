Veja o que fazer em BH neste fim de semana de 10 a 12/12

A programação do fim de semana de aniverário de Belo Horizonte está movimentada. Tem atrações para a garotada como o Especial de Natal do Mundo Bita, shows de grandes nomes da MPB como Zeca Baleiro e Paula Toller e uma apresentação imperdível no Parque das Mangabeiras e de graça com a Orquestra Ouro Preto interpretando clássicos de Milton Nascimento e Fernando Brant.

Confira a agenda cultural de 10 a 12/12

Zeca Baleiro

Zeca Baleiro apresenta seu novo show, “José”, no Grande Teatro Palácio das Artes, no fim de semana. Como se recebesse a plateia na sala de sua casa, o cantor e compositor maranhense compartilhará com o público a audição de músicas e autores importantes na sua trajetória, criando um clima de intimidade. Um ambiente que favorece improvisos e momentos exclusivos. Entre uma e outra surpresas, o roteiro deve incluir canções marcantes de sua carreira como “Telegrama” e “Flor da Pele”, além de releituras e músicas dos discos mais recentes, “O Amor no Caos” e “Canções d’Além-Mar”.

Quando: Sexta (10), às 21h

Onde: Grande Teatro Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro)

Quanto: A partir de R$ 80. Vendas: Bilheteria do teatro Palácio das Artes e pelo site www.eventim.com.br

Mais informações: (31) 3347-7895 ou no site do Palácio das Artes.

Dicas Pretas

Às sextas-feiras, às 11 horas, o Educativo do memorial Vale divulga as “Dicas Pretas”. São pílulas, com dicas de livros, filmes, etc. com temática étnico racial e produzida por pessoas negras, dando um destaque para produções literárias destinadas ao público infantil. O objetivo é contribuir para discussões sobre as questões étnico raciais, trazendo indicações de conteúdo que ajudem a refletir e conhecer mais sobre a identidade negra. A ação acontece no Instagram do Memorial Vale e possui legenda descritiva das imagens.

Quando: Sexta (10), às 11h

Onde: Instagram do Memorial Vale (@memorial.vale)

Quanto: Gratuito

Mais informações: Instagram do Memorial Vale (@memorial.vale)

Irene Bertachini lança single e videoclipe “Constelação”

Irene Bertachini lança, em todas as plataformas e no youtube @irenebertachini, “Constelação” – novo single da cantora, compositora e instrumentista mineira. A canção tem participação do músico e artista visual Lucas Bois, que assina ao lado de Irene a autoria e direção do videoclipe, com estreia prevista para 15 de dezembro, quarta, às 19h, no canal da artista. Conhecida por trabalhos a frente dos coletivos A.N.A., Casa Azul e do bloco carnavalesco Então Brilha, em breve Irene reúne “Constelação” ao lado de mais 9 faixas em novo álbum “Natureza Feminina”, com previsão de lançamento para 2022.

Quando: Sexta (10)

Onde: Em todas as plataformas digitais

Quanto: Gratuito

Mais informações:@irenebertachini

Feira de Artesanato de Natal em Santa Tereza

Realizado pelo Coletivo Cuidar de Santê e Sigga Brasil, o evento programa, além da citada feira de artesanato, Papai Noel, barracas de chocolate, licor, cachaça, drinques, panetone, pão de queijo com pernil e outros, música nas janelas todos os dias, a partir das 18h30.

Quando: Até domingo, dia 12. Nesta sexta, de 17 às 22h. No sábado e no domingo, de 10 às 21h.

Onde: Rua Mármore, 450, Santa Tereza.

Quanto: O acesso é gratuito.

Mais informações: Instagram Natal do Santa Tereza

Teatro: ‘A Mulher Porca’

Primeira montagem brasileira de uma obra do premiado dramaturgo, roteirista e diretor de teatro e cinema argentino Santiago Loza, espetáculo conta a história de uma mulher que tenta alcançar a santidade, mas é subjugada pela moral religiosa e a hegemonia masculina. A peça será seguida de bate-papo com atores e produtores da montagem.

Quando: Sexta (10, sábado (11) e domingo (12), sempre a partir das 19h30.

Onde: No canal do YouTube do Festival Teatro em Movimento (youtube.com/TeatroemMovimento)

Quanto: Gratuito

Mais informações: Pelo site ​​teatroemmovimento.com.br

Fernando Anitelli apresenta ‘O Teatro Mágico – Voz e Violão’

O cantor, compositor e ator apresenta desembarca na capital mineira o espetáculo em formato intimista no qual ele toca versões acústicas de sucessos da banda Teatro Mágico, que entrou em uma pausa no fim de 2017. No palco, Fernando Anitelli apresenta um repertório de novas músicas, além dos principais sucessos da trupe, como “O Anjo mais Velho”, “Ana e o Mar”, “Nosso Pequeno Castelo”.

Quando: Sábado (11), às 20 horas

Onde: No Underground Black Pub (av. Itaú, 540 – Dom Cabral)

Quanto: Ingressos de R$ 60 a R$ 120 pelo site Sympla

Mais informações: Instagram @undergroundblackpub

Orquestra Ouro Preto apresenta o Concerto “Quem Perguntou Por Mim?”

Em comemoração aos 10 anos do Memorial Vale, a Orquestra Ouro Preto apresenta o concerto “Quem Perguntou Por MIm”, com repertório em homenagem a Fernando Brant e Milton Nascimento. A apresentação terá a participação especial da cantora e sobrinha de Fernando. Mariana Brant. Com regência e direção musical do Maestro Rodrigo Toffolo, produção executiva e direção de cena de Paulo Rogério Lage e arranjos de Mateus Freire, o repertório traz canções como “Travessia”, “Milagre dos Peixes”, “Encontros e Despedidas”, “Canção da América”, “Maria Maria”, entre outras.

Quando: Sábado (11), às 11h

Onde: Estacionamento do Parque das Mangabeiras (Rua José Patrocínio Pontes, 580, Mangabeiras) e no Youtube da Orquestra Ouro Preto

Quanto: Gratuito. Retirada de ingressos pelo Sympla

Mais informações: Sympla

Paula Toller

Mais de 150 mil pessoas já assistiram aos shows da turnê da cantora, que teve ingressos esgotados com antecedência nas melhores casas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Recife, entre outras capitais. Agora, Paula Toller chega a Belo Horizonte para uma apresentação mais que especial, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, dia 11 de dezembro de 2021 (sábado), às 21h.

O repertório do show contempla uma seleção formada pelos grandes sucessos tanto da carreira solo quanto dos tempos do Kid Abelha. O público poderá ouvir os clássicos “Nada Sei”, “Fixação”, “Lágrimas e Chuva” e “Como eu quero”, interpretadas por Toller com o auxílio luxuoso do lendário produtor Liminha (arranjos e violão) e de sua banda incrível. Além dos grandes hits, Paula também apresenta canções recentes, como a balada “Essa noite sem fim”, “Céu azul”, da banda Charlie Brown Jr, e “Ando meio desligado”, dos Mutantes. “Será uma noite de música, amor e boas vibrações”, comemora Paula Toller.

Quando: Sábado (11), às 21h

Onde: Grande Teatro Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro)

Quanto: A partir de R$ 80. Bilheteria do teatro Palácio das Artes e pelo site www.eventim.com.br

Mais informações:(31) 3236-7400

Show do Bita – Especial de Natal

Sucesso em todo o Brasil, o fenômeno infantil MUNDO BITA apresenta, pela primeira vez em Belo Horizonte, o “SHOW DO BITA – Especial de Natal”. Durante o espetáculo, com cerca de 70 minutos de duração, Bita, Tito, Dan, Lila e Flora se divertem recebendo personagens super especiais em pleno clima da magia natalina. Flora, que já conquistou o coração da criançada nos outros shows e tem participação constante nos clipes do MUNDO BITA, segue como a cantora nesta nova temporada. Ela é uma das protagonistas ao lado de Dan, Lila, Tito e, claro, o Bita. Diversos outros personagens terão participação no show, a exemplo da Baratinha em “Insetos”, a Vaquinha em “Fazendinha” e o Palhaço em “Palhaçada”.

Quando:Sábado (11) e domingo (12), às 16h

Onde: CINE THEATRO BRASIL VALLOUREC (Grande Theatro Unimed BH – Endereço: Avenida Amazonas, nº 315, Centro.

Quanto: PLATEIA II (Mezanino): R$ 50 meia | R$ 100 inteira

PLATEIA I: R$ 70 meia | R$ 140 – inteira

Crianças de colo (até 2 anos de idade, comprovado através de documento) não pagam ingresso por não ocuparem assentos individuais.

Vendas: www.eventim.com.br/artist/bita/

Mais informações: cinetheatrobrasil.com.br/entradas-e-beneficios/

Gustavito lança disco duplo “Aho/Aha”

Inspirada pela música medicina, o cantautor mineiro lança o disco “Aho/Aha”, ​​cuja primeira parte já está disponível em todas as plataformas digitais. O álbum passeia pela musicalidade indígena, gospel, mantras orientais, religiosidade afro-brasileira e a doutrina do Santo Daime. O show tem participações de Laura Catarina, Raphael Sales e Maria Rita Castro, que estarão presentes nos dois dias de show, e ainda alguns convidados extra, dentre eles Danilo Candombe e Alexandre Andres.

Quando: Sábado (11), às 20h, e domingo (12), às 19h

Onde: Cine Theatro Brasil Vallourec (avenida Amazonas, 315, Centro)

Quanto: R$ 30

Mais informações: (31) 98741-9539

“Nessa Rua Tem um Rio” – Leilão Piolho Nababo Topa Tudo

O Coletivo Piolho Nababo irá promover nova edição do seu leilão de arte no jardim do Undió, dessa vez inspirando-se na vivência das trabalhadoras e trabalhadores dos estabelecimentos da Rua Padre Belchior. A proposta é dar visibilidade à comunidade da rua, provocando interações entre a arte contemporânea e a realidade social do hipercentro da cidade Como de costume, o leilão será conduzido por Daniel Toledo, Flora Maurício, Ed Marte e Desali

Quando: Sábado, 11 de dezembro, das 10h às 13h30

Onde: Instituto Undió (rua Padre Belchior, 272)

Quanto: O acesso é franco.

Mais informações: 3214-0363 ou www.institutoundio.org

Lançamento da coletânea de microcontos Micros-Beagá

O livro reúne 55 microcontistas, cada qual com cinco microcontos e respectivas minibiografias; contém, ainda, uma microapresentação e uma nanobibliografia sobre microconto. Com 336 páginas, o volume está bem distribuído entre autoras e autores, e entre nomes reconhecidos, nomes em ascensão e revelações.

Quando: Neste sábado (11), das 10 às 15h

Onde: Livraria Ouvidor Savassi (rua Fernandes Tourinho, 253)

Quanto: O acesso ao evento é livre.

Mais informações: Instagram pangeiaeditora

Feirinha Estelar – Reabertura do Espaço Comum Luiz Estrela

O Espaço Comum Luiz Estrela promove mais uma edição da Feirinha Estelar, que reúne gastronomia, literatura, agroecologia, brechós, artesanato, economia solidária, fotografia, cinema, cervejas artesanais e flash tattoo. O evento acontece desde 2015 e marca a reabertura da “casarona”, que permaneceu fechada durante a pandemia. A Feirinha Estelar divulga a produção de pequenos produtores independentes em prol da agricultura familiar, das artes, da luta antimanicomial e do consumo consciente. O Espaço Comum Luiz Estrela também exibirá uma mostra de vídeos independentes e gratuita organizada pelo Cine Estrela, e haverá distribuição de zines e jornais produzidos pelo coletivo. A música fica por conta da DJ Cenoura e sua “playlist agroecofônica”.

Quando: Neste sábado (11), das 9h às 15h

Onde: Espaço Comum Luiz Estrela (Rua Manaus, 348 – Santa Efigênia)

Quanto: Entrada gratuita (Serão permitidas, no máximo, 60 pessoas simultaneamente dentro do espaço. Só será permitida a entrada com máscara)

Mais informações: Instagram @feiraestelar

Show Zola Star

O cantor e compositor Zola Star apresenta o show solo Loyembo, no sábado, dia 11 de novembro, no Teatro Marília. A apresentação faz parte da 11ª edição do Festival de Arte Negra de Belo Horizonte- FAN BH. Neste show, ele faz experimentações de músicas inéditas para a construção de seu segundo álbum, totalmente autoral. No repertório, as novas canções “Muana”, “Vou seguir” e “Loyembo”, além dos sucessos “Naza yayo” música gravada em seu álbum anterior, desta vez, em versão acústica.

Quando: Sábado (11), às 18h

Onde: Teatro Marília (Av. Prof. Alfredo Balena, 586 – Santa Efigênia)

Quanto: Gratuito. Retirada de ingressos: http://portalbelohorizonte.com.br/fan/2021/eventos/festival/multi-area/show-solo-loyembo

Mais informações: fan.pbh.gov.br

