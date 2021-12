América encaminha renovação do contrato de Cavichioli

Um dos nomes mais importantes da bela campanha que o América fez em 2021 é sem dúvida o do goleiro Matheus Cavichioli. O arqueiro americano, que chegou no clube em agosto de 2020, trazido pelo então treinador Lisca, está em fase de negociação com o Coelho – segundo a assessoria de imprensa do time – para decidir sua permanência.

A expectativa do América é que Cavichioli, que tem 35 anos, assine por mais duas temporadas, mas essa é uma das questões que ainda precisam ser finalizadas para a assinatura final.

Enquanto isso não se resolva, o alvivrede mineiro, que na última quinta-feira conseguiu uma vaga inédita para a Copa Libertadores da América, anunciou uma lista com jogadores que não terão o seu vínculo estendido e deixarão o clube antes de 2022. Entre eles, não consta os nomes do atacante Ademir, que vai para o Atlético, e do zagueiro Eduardo Bauermann, que, aliás, já se despediu e deve acertar com o Santos.

A lista da dispensa inclui Diego Ferreira (lateral-direito emprestado pelo Tombense), Geovane (meia), Luiz Fernando (atacante emprestado pelo Tombense), Isaque (meia emprestado pelo Grêmio), Bruno Nazário (meia emprestado pelo Hoffenheim) e Sabino (zagueiro).

“Agradecemos a todos pelo compromisso, entrega durante toda a passagem e desejamos sorte na sequência da carreira”, informou o Coelho em suas redes sociais.

Fonte: O Tempo