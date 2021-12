Apex-Brasil faz parceria com empresas do Japão e de Singapura

Nos últimos dois anos, sete empresas israelenses, após prospecção da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), fizeram parcerias com companhias brasileiras e estão desenvolvendo atividades no país. Conforme a agência, a iniciativa faz parte do programa ScaleUp in Brazil, projeto que seleciona startups de tecnologia de outros países e que passará a receber empresas do Japão e de Singapura.

A Apex-Brasil faz parte do Ministério das Relações Exteriores (MRE) e apoia atualmente 15 mil empresas em 80 setores da economia brasileira. Dentre os novos parceiros estão o Japan External Trade Organization (Jetro), organização vinculada ao governo japonês e a Enterprise Singapore, a agência governamental que fomenta o desenvolvimento empresarial de Singapura.

Segundo o colaborador da Coordenação de Investimentos da Apex-Brasil, Sérgio Rossi, o programa quer ampliar cada vez mais a participação de empresas estrangeiras.

Global Innovation Index

“A meta para a terceira edição é receber 20 empresas participantes, divididas entre Israel, que já era parceiro, Japão e Singapura. A metodologia que desenvolvemos para selecionar os países parceiros conta com diversos fatores, sendo um dos principais que o país esteja elencado entre as 20 principais economias no Global Innovation Index, ranking da Organização Mundial de Propriedade Intelectual que mede o grau de tecnologia de cada país”, explica Rossi.

O foco do programa são pequenas e médias empresas que inovem em diferentes setores e instalem suas operações no Brasil. Um comitê do projeto analisa a potencialidade das empresas em oferecer soluções para o mercado nacional.

Para mais detalhes sobre o programa, acesse.

*Com informações da Apex-Brasil