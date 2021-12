Bayern vence Mainz, conta com tropeço do Dortmund e abre 6 pontos na liderança

A manhã deste sábado (11) não poderia ter sido melhor para o Bayern de Munique. Líder do Campeonato Alemão, a equipe bávara virou para cima do Mainz, por 2 a 1, na Allianz Arena, viu o Borussia Dortmund tropeçar diante do Bochum e abriu seis pontos de vantagem para o rival na liderança da competição, logo na abertura da 15ª rodada.

O Bayern não teve vida fácil para disparar na liderança do Alemão. O Mainz não se intimidou por encarar o grande favorito ao título, foi para cima e reclamou muito de um pênalti não marcado após o árbitro Benjamin Cortus conferir o lance no VAR.

No entanto, logo no lance seguinte, o Mainz abriu o placar em uma cabeçada no ângulo de Karim Onisiwo. A partir daí, recuou e viu o Bayern tomar conta do jogo. O gol de empate saiu apenas no segundo tempo. Coman recebeu dentro da área e chutou rasteiro para fazer 1 a 1.

A virada foi confirmada aos 29 minutos. Jomal Musiala recebeu na entrada da área e mandou no fundo das redes. A vitória deixou o Bayern de Munique com 37 pontos, contra 21 do Mainz, na segunda posição.

Fora de casa, o Dortmund facilitou a vida do Bayern ao empatar por 1 a 1 com o Bochum, décimo colocado do Alemão, com 20 pontos O time mandante abriu o placar em cobrança de pênalti de Sebastian Polter. Wolf chegou a empatar, mas o árbitro anulou o lance, após consultar o VAR, marcando impedimento.

Atrás do placar, o Borussia Dortmund continuou atacando e conseguiu evitar a derrota aos 40 minutos. Haaland deu cruzamento espetacular para Julian Brandt, que acertou um bonito chute para decretar o empate, que deixou a equipe na vice-liderança, com 31 pontos.

Outros jogos

Mais três jogos foram realizados na manhã deste sábado. O Red Bull Leipzig fez 4 a 1 no Borussia Mönchengladbach e se colocou próximo dos torneios europeus, com 21 pontos, na sétima posição. Já o Hoffenheim subiu para o quarto lugar, com 26, ao fazer 2 a 1 em duelo direto contra o Freiburg, quinto, com 25.

Por fim, o Hertha Berlin derrotou o Arminia Bielefeld por 2 a 0 e respirou na luta contra o rebaixamento, agora, com 18 pontos, deixando o rival na penúltima colocação, com dez.

Fonte: O Tempo