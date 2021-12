Bucks vencem com 41 pontos de Antetokounmpo e encerram série invicta dos Rockets

Uma atuação intensa de Giannis Antetokounmpo na rodada de sexta-feira da NBA ajudou o Milwaukee Bucks a vencer o Houston Rockets por 123 a 114 na arena Fiserv Forum. Com 41 pontos, 17 rebotes e cinco assistências, o grego liderou a partida que encerrou uma série de sete vitórias até então ostentada pela equipe texana, que, mesmo vivendo um momento de reação, ainda se encontra na parte inferior da Conferência Oeste, em 13º lugar.

“Eu estava procurando ser mais agressivo”, disse Antetokounmpo. “Na última partida eu não fui tão agressivo quanto gostaria”, completou, lembrando a derrota por 113 a 104 sofrida diante do Miami Heat em casa, no jogo passado. Na ocasião, ele marcou apenas 15 pontos, pegou seis rebotes e deu quatro assistências.

A vitória deixa os Bucks na terceira colocação da Conferência Leste, liderada pelo Brooklyn Nets, que também venceu na rodada. O time de Nova York contou com 31 pontos da estrela Kevin Durant para vencer o Atlanta Hawks por 113 a 105, em partida que teve Trae Young como destaque para o lado derrotado, com um duplo-duplo de 31 pontos e dez assistências.

Enquanto isso, na Conferência Oeste, o Phoenix Suns se manteve na segunda colocação ao vencer o Phoenix Suns por 111 a 90. JaVale McGee comandou o triunfo com 21 pontos, 15 rebotes e duas assistências, ajudado por Chris Paul, que deu 12 passes para cestas, além de ter feito dez pontos.

“Há muitas coisas nesse time que funcionam para a posição central se você fizer do jeito certo”, afirmou McGee após a vitória. “Eu me orgulho de ser extremamente eficiente nos minutos que me foram dados”, completou. Segundo o treinador Monty Williams, ele foi o “catalisador” do time.

Em outra partida do dia, o Los Angeles Lakers se vingou do Oklahoma City Thunder, após duas derrotas na atual temporada, graças a uma noite inspirada de LeBron James, autor de 33 pontos, cinco rebotes, seis assistências, três roubos e dois tocos. Assim foi construída a vitória por 116 a 95, resultado que deixa os Lakers no sexto lugar do Oeste, enquanto o Thunder ocupa a 14ª colocação.

“Há times que deveríamos ter vencido e não vencemos”, disse o pivô do Lakers, DeAndre Jordan. “Não queremos olhar para trás, em abril, seja o que for, e dizer ‘Nossa, poderíamos ter tido a vantagem. Poderíamos ter feito isso, poderíamos ter feito aquilo'”, completou.

Veja os resultados da noite de sexta-feira e da madrugada de sábado:

Charlotte Hornets 124 x 123 Sacramento Kings

Indiana Pacers 106 x 93 Dallas Mavericks

Atlanta Hawks 105 x 113 Brooklyn Nets

Toronto Raptors 90 x 87 New York Knicks

Houston Rockets 114 x 123 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 106 x 123 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 109 x 93 Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder 95 x 116 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 111 x 90 Boston Celtics

Fonte: O Tempo