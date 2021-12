Cachorro de Junior Alonso, zagueiro do Galo, está há 7 dias desaparecido em BH

O cachorro do zagueiro do Atlético Júnior Alonso está desaparecido há sete dias. O animal atende pelo nome de Rocco e desapareceu no bairro Bandeirantes, na Pampulha, no último sábado (4), quando fugiu.

O cachorro toma remédio para doença óssea e as crianças da casa sentem muita falta dele. De acordo com uma assistente do jogador, carros de som estão divulgando o desaparecimento na região, cartazes foram colocados no comércio local e panfletos com a imagem do cão também foram distribuídos na região.

A família está oferecendo recompensa para quem tiver notícias de Rocco. O telefone para contato é (31)99950 3185. Falar com Gabriela.

O zagueiro já tinha feito uma postagem pelo Instagram falando sobre o desaparecimento do cachorro que é de grande porte e de cor caramelo. “Cachorro perdido. Área da Lagoa da Pampulha. Qualquer informação, favor enviar mensagem”, disse o atleta.

Fonte: O Tempo