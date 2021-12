Caminhões-pipa abastecem cidades atingidas no Jequitinhonha

Além do rastro de destruição provocado pela inundação do temporal que caiu nos últimos dias no Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas, os moradores dessas localidades estão tendo dificuldade com o abastecimento de água. Isso porque vários dutos e sistemas de captação da Copasa ficaram comprometidos. Caminhões-pipa têm sido utilizados como apoio.

Sem água na torneira, o cabelereiro Jailson Soares, 34, está abrigado com os pais em uma casa que acolheu outras cinco famílias. O morador de Machacalis conta que estão sem água para beber desde sexta-feira, 11. “Água potável está em falta, estamos racionando água mineral”, descreve. “Uma ou outra pessoa está compartilhando o que tem. Estamos recebendo doação de algumas pessoas”, completa um pouco mais aliviado.

O drama, segundo descreve, é ainda é maior. “Muitos moradores não conseguem nem ferver água, porque não têm mais botijão e fogão, que foram destruídos pela chuva”.

A prefeitura está capitando água do rio e levando para a porta das casas das pessoas, que estão armazenando o bem natural em tambores. O objetivo é que elas possam lavar e tirar o grosso da lama. “O desastraste está ocorrendo agora, porque agora – sem chuva- às pessoas estão vendo a dimensão da destruição dentro das casas e estão colocando tudo na rua”.

COPASA ATUA PARA RESTABELECER O FORNECIMENTO DE ÁGUA

A companhia de saneamento informou que a produção de água em Santo Antônio do Jacinto e Jordânia, ambas no Jequitinhonha, foi retomada nessa sexta-feira, 10, e a normalização do abastecimento será gradativa.

Já em Palmópolis, a Copasa esclarece que a captação de água bruta está inundada e o abastecimento encontra-se paralisado. “Caminhões-pipa buscam água em Felisburgo para ajudar no abastecimento dos locais em que estão abrigadas as pessoas atingidas pela chuva”.

A mesma situação ocorre em Machacalis, onde a captação de água bruta também se encontra paralisada, em função da inundação dos motores das unidades de bombeamento de água e também dos pontos de energia. “Para amenizar a situação, caminhões-pipa também dão apoio”, informou a Copasa por meio de nota.

Vários distritos de Joaíma também estão sem água. “As equipes já estão mobilizadas para montagem de uma captação provisória, pois as fortes chuvas carregaram parte da adutora”, destaca a companhia de abastecimento.

Fonte: O Tempo