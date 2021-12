Capitão Juninho renova com o América até 2023

O América confirmou na tarde deste sábado (11) a renovação do contrato do meia e capitão do time, Juninho. O jogador de 34 anos, mais de cinco deles vividos no Lanna Drumond, permanecerá no Coelho até dezembro de 2023.

Outro já confirmado é o lateral-esquerdo Marlon. Enquanto isso, o América segue negociando a permanência do goleiro Mateus Cavichioli.

JUNINHO ATÉ 2023! 🖊️🐰💚 O capitão Juninho teve seu vínculo renovado pelo #Coelhão e seguirá engrandecendo o pavilhão do Clube por mais 2 temporadas! Já em 2022, uma marca muito especial vem por aí! ➡️ https://t.co/Vq6i3NhCrS#CoelhãoNaLiberta#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/gs0Rbj9l6j — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) December 11, 2021

Com a extensão contratual, Juninho que é goiano e chegou ao clube em 2016, estará eternizado na galeria dos dez atletas que mais vestiram o manto americano. Com toda sua trajetória, o volante já havia superado grandes ídolos do Clube, em número de jogos, como o zagueiro Dênis, o goleiro João Ricardo, o atacante Euller e, ídolos do passado como Ernani Charuto, Caillaux e Pedro Omar.

Fonte: O Tempo