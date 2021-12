Com ingressos a R$300, Furacão inicia venda para final com o Galo

A grande decisão da Copa do Brasil será na quarta-feira (15), na Arena da Baixada, em Curitiba, entre Athletico-PR e Atlético. Os ingressos para o confronto com mando do Furacão começam a ser vendidos na manhã deste sábado (11), um dia antes do primeiro jogo da final, disputado no Mineirão.

A venda de ingressos começa às 10h deste sábado, apenas no site do Athletico-PR. O ingresso tem preço único de R$300 inteira e R$150 meia. Para a primeira partida, no Gigante da Pampulha, ainda restam alguns ingressos do setor roxo superior e inferior. Desde às 17h de sexta-feira (10), a venda está liberada para não sócios.

O Galo faz neste sábado o último treinamento antes do primeiro jogo da final. Réver, Nathan e Sasha são dúvidas entre os relacionados. O zagueiro Nathan Silva não pode jogar a Copa do Brasil pelo Galo e deve ser substituído por Igor Rabello, já que Réver se recupera no departamento médico do clube.

Fonte: O Tempo