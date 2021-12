Cruzeiro: Marcelo Moreno entra na mira do Cerro Porteño

O atacante Marcelo Moreno segue chamando a atenção de clubes da América do Sul. Depois do Colo-Colo, do Chile, agora é o Cerro Portenho que está interessado na contratação do camisa 9 do Cruzeiro. Entretanto, a Raposa ainda não recebeu nenhuma sondagem, nem proposta.

A equipe paraguaia buscou informações sobre o jogador e deve tentar uma abordagem mais incisiva, já que Moreno tem multa rescisória e contrato com a Raposa até o fim de 2022. A meta do Cerro é ter um atacante que possa substituir o argentino Mauro Boselli, que está de saída do time de Assunção.

Apesar de um ano irregular – no qual marcou somente seis gols em 22 jogos – Marcelo Moreno vem reafirmando o desejo de continuar no Cruzeiro e cumprir seu vínculo até o fim do contrato.

Reforços no Cruzeiro

Por outro lado, o Cruzeiro vem se reforçando para a temporada 2022 e já anunciou sete reforços. O último foi o meia João Paulo, de 31 anos, destaque do Atlético-GO neste ano.

Na última quinta-feira (9), o Cruzeiro anunciou outros 5 reforços: o lateral-direito Pará (ex-Santos); os volantes Filipe Machado, Fernando Neto (ex-Vitória) e Pedro Castro (ex-Botafogo); e o atacante Edu (ex-Brusque).

Antes, a Raposa já havia anunciado o zagueiro Maicon, de 33 anos, como primeiro reforço. O defensor estava no Al Nassr, da Arábia Saudita, e também tem passagens por São Paulo, Porto e Galatasaray.

Fonte: O Tempo