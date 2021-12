Edital da Polícia Civil de Minas indica livro com conteúdo homofóbico

Presidenta da Comissão de Direitos Humanos e vice presidenta da Comissão de Mulheres, Andrea de Jesus, informou que recebeu hoje denúncias de possíveis violações de direitos humanos, relacionadas à diversidade sexual, no Concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

A parlamentar disse que vê a situação com muita preocupação. “Primeiro porque, embora a bibliografia indicada seja do ano de 2017, e a transexualidade tenha saído do capítulo de saúde mental no ano de 2018, o concurso é de 2021 e é dever do Estado zelar para o respeito integral à diversidade sexual”, informou Andrea de Jesus por meio de nota.