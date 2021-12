“Era para ser hexa”, diz presidente do Atlético sem esquecer passado

Foram 50 anos de espera entre o primeiro Campeonato Brasileiro vencido pelo Atlético e o título de 2021. A festa pela segunda conquista poderia ser, na verdade, a comemoração pelo sexto troféu do clube no Brasileirão. Pelo menos na opinião do presidente do Galo, Sérgio Batista Coelho antes da festa organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para divulgar os melhores da competição.

Na entrada do evento, o mandatário alvinegro mostrou que apesar do título conquistado na semana passada, a lembrança das vezes que o clube quase chegou lá segue forte.

“Uma das coisas que eu gosto de deixar sempre claro para todos, voltando no passado, é que hoje estamos sendo bi, mas era para ser hexa. Se não fossem as arbitragens desastrosas e até duvidosas em 77, 80, 85 [o Galo também foi vice em 99], nós seríamos hoje hexacampeões. Portanto, temos esse sentimento de injustiça. Mas vida que segue, vamos continuar o trabalho porque o que passou não vai voltar”, disse Sérgio Coelho na entrada da festa, que acontece na sede da CBF, na Barra da Tijuca.

Além do título nacional, outro motivo para comemoração do presidente do Atlético é a volta do público aos estádios, que aconteceu no começo do segundo turno do Brasileirão e nas fases finais das Copa do Brasil e da Taça Libertadores. Especialmente para o Galo, que se deu muito bem em todos os sentidos. O time se tornou praticamente imbatível num Mineirão lotado e ainda fez muito dinheiro. Já são quase R$ 40 milhões de bilheteria na temporada e no domingo tem a final da Copa do Brasil diante do Athletico-PR.

“Esse ano de 2021 foi um ano que deu continuidade à falta de público em campo, e o futebol sem público é muito triste. Mas todos os clubes venceram essa etapa, estamos voltando à normalidade. E o Atlético foi bem neste 2021, conseguiu o objetivo de ser campeão do Brasileiro, e estamos com chances na Copa do Brasil. Sabemos das dificuldades, adversário qualificado, duas partidas difíceis. Mas é isso, estamos felizes. Conseguimos o nosso bi, 50 anos, né? Para a grandeza do Atlético isso é muito tempo”.

ATLETICO VAI PERDER ALGUÉM?

No futebol brasileiro, os clubes precisam vender jogadores. É fato, até para fechar as contas. Não estamos com ninguém à venda, nosso desejo é que fiquem todos. Se houver alguma proposta que seja boa para o Galo, boa para o atleta, a gente pode negociar. Considerando que venha a negociar algum jogador, traremos outros do mesmo nível.

COMO FOI A CONTRATAÇÃO DE HULK?

Nós temos um departamento que se chama CIGA (Centro de Informação do Galo), e todo jogador que vamos contratar é minuciosamente pesquisado. E quando fomos fazer a contratação do Hulk, foi indicado pelo CIGA. Houve critério na contratação, não foi simplesmente arriscar. Não fazemos isso no Atlético desde que entrei. Quando candidato, no fim do ano passado, eu disse que precisávamos de um zagueiro, lateral-esquerdo, volante, meia e atacante, e trouxemos todos eles. Atacante, depois, além do Hulk, trouxemos o Diego Costa.

TEM MEDO DE PERDER DIEGO COSTA?

Não, tem contrato até o fim do ano. Estamos muito satisfeito com ele e acredito que ele também esteja muito satisfeito com o Atlético.

Fonte: O Tempo